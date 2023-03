Cyprus presenta il winter schedule ed elimina le spese di prenotazione

Le donne salveranno il mondo, si dice. Le donne salveranno il #turismo , si è messa in testa Dina Ravera. Cinquantasei anni, cuneese, dal 2019 in Destination Italia e azionista di riferimento dell’ambiziosa travel tech, oggi quotata in Borsa. Sorriso ed entusiasmo grandi così, insegue una svolta storica: far diventare l’Italia l’ombelico del mondo e del turismoDi Fabrizio Condò