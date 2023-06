Da Valencia a Sharm, eDreams mappa le scelte degli italiani all’estero

Torna alla ribalta il viaggio all’estero per le vacanze estive degli italiani, soprattutto per le partenze di giugno e a luglio. E se la Sicilia resta la regione più gettonata; avanzano tra i desiderata dei nostri connazionali le città spagnole e le capitali europee. È questo il risultato dell’indagine condotto da eDreams, che ha preso in considerazione le prenotazioni effettuate dal 1° gennaio al 10 giugno 2023 per viaggiare nel trimestre giugno-settembre.

Per le vacanze 2023, infatti, il 56% dei connazionali ha prenotato voli continentali, il 37% nazionali e il 7% ha optato per rotte intercontinentali. Guardando alle tempistiche il 46% degli italiani questa volta andrà in vacanza a giugno, il 27% a luglio e solo il 20% al momento è rimasto fedele alle ferie italiane per eccellenza, quelle in agosto.

Anche la durata dei soggiorni mostra diverse tendenze; se il 29% dei viaggiatori ha optato comunque per le classiche due settimane (7-13 giorni), il 32% ha prenotato per 3 o 4 giorni, mentre il 15% per una settimana circa, da 5 a 6 giorni.

Nel dettaglio, rispetto alle prenotazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 10 giugno 2022, le mete che crescono di più sono Valencia, Malaga e Alicante (tutte in Spagna con un incremento rispettivo del 55%, 44% e 40%), seguite da Vienna (+38%) e Praga (+37%). Al sesto posto c’è Trapani, unica italiana, con il +34%; che precede Barcellona (+18%), Parigi (+15%), Atene e Istanbul (entrambe in crescita del 10%).

Sui numeri assoluti, invece, Catania vince la classifica delle città più prenotate. Sul podio Barcellona e Palermo; seguono Tirana, Milano, Napoli e Parigi. Chiudono la top ten Ibiza, Cagliari e Londra.

Anche se meno presenti in termini assoluti rispetto alle alternative nazionali ed europee, tra le destinazioni intercontinentali scelte dagli italiani per le vacanze spiccano città dal medio all’estremo Oriente e in netta crescita, con Bangkok a rappresentare il lungo raggio (al quinto posto delle mete intercontinentali con un +26%). Al primo posto c’è Sharm El Sheikh (+53%) , seguita da Il Cairo (+39%), Amman (+32%) e Tel Aviv (+30%).