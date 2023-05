Dal Mediterraneo al Nord Europa: l’estate di Costa è all inclusive

Costa Crociere accoglie l’estate con la nuova Promo All Inclusive, per una vacanza senza pensieri e limiti. È possibile usufruire della promozione prenotando la propria crociera fino al 31 maggio 2023, selezionando tra i tanti itinerari disponibili alla scoperta del Mediterraneo occidentale, orientale e del Nord Europa. La vantaggiosa tariffa include nel prezzo le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e il meglio dell’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio.

Per chi volesse vivere il Mediterraneo in maniera unica, da est a ovest, Costa Fortuna ha in programma tre esclusive rotte della durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate. Il primo itinerario scopre tutta la bellezza di questo mare in sette isole con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra invece l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta è ricca di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno infatti le affascinanti Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta.

Anche Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema propongono crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale, offrendo un’incredibile accessibilità grazie agli imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari e Palermo, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. Il Mediterraneo orientale, invece, sarà esplorato da Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che prevedono imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. A solcare i mari del Nord Europa, fruendo della formula “volo+crociera”, sarà Costa Fascinosa, con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa, invece, visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia e ancora Gran Bretagna e Irlanda con itinerari dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi norvegesi con un itinerario di 7 giorni.

«Le vendite per i programmi dell’estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine – dichiara il direttore commerciale, Riccardo Fantoni – In questo contesto di crescita abbiamo introdotto novità sia nella programmazione che nell’offerta di servizi a bordo, come gli itinerari di Costa Fortuna, i contenuti delle Costa Voyages e i pacchetti Gourmet. Per supportare tutto questo, i servizi innovativi del contratto C-Value, le incentivazioni Segui C e C-Premia, il programma loyalty dedicato a tutti i venditori, ci stanno permettendo di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la partnership con la distribuzione”.