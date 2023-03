Dal metaverso a ChatGpt: il futuro del travel a Itb Berlin

Metaverso, ChatGpt e blockchain: sono i tre pilastri dell’evoluzione tecnologica protagonisti a Itb 2023, portati “on stage” a Berlino da Caroline Bremner, head of travel and tourism research di Euromonitor International, Leila Summer, ceo di PlayToChange e Alexander Knauer, del college Hochschule Mittweida.



«Il metaverso è un mondo virtuale in 3D in cui chiunque, come avatar, può spostarsi senza limiti da un luogo all’altro. Possiede un enorme potenziale secondo Caroline Bremner: «In termini di transazioni di pagamento, di programmi di fidelizzazione e operazioni di viaggio porterà radicali cambiamenti». Secondo la manager di Euromonitor, il salto di qualità del metaverso arriverà (anche) con il 6G.

Altro pilastro hightech è ChatGpt: secondo Leila Summer, «continuerà a espandersi e rivoluzionerà il modo in cui lavoriamo. Questa forma di intelligenza artificiale è anche in grado di proporre un itinerario di viaggio: potrebbe avvantaggiare il lavoro delle agenzie di viaggi e i tour operator».

Infine la blockchain, «che ovviamente è qui per restare», afferma Alexander Knauer. «Questo tipo di tecnologia – sostiene l’esperto – potrebbe avere ancora diversi anni prima di poter essere implementata in modo realmente efficace. Si prevedono implementazioni nella mobilità di viaggio e anche nel mondo assicurativo. Sono in corso studi e collaborazioni tra aziende affermate, startup e istituti di formazione».