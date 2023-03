Dalla Liguria al Lago di Como: riaprono i gioielli di R Collection Hotels

R Collection Hotels presenta le novità in vista della nuova stagione. Nella riviera ligure di Levante si trova il Grand Hotel Bristol, cinque stelle, che riaprirà il 10 marzo. Recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegna la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità.

All’interno la Erre Spa e il ristorante Le Cupole, con la cucina dello chef Graziano Duca, sul rooftop, con un incantevole vista sulla Portofino Coast: novità del 2023 una pizzeria gourmet a bordo piscina.

Riaprirà il 10 marzo anche il Grand Hotel Victoria, cinque stelle lusso, posizionato fronte lago a Menaggio, sul Lago di Como. Nei prossimi mesi amplierà i suoi servizi grazie al nuovo investimento nella gestione del Lido. E ancora il Ristorante Lago, all day dining, con la cucina dello chef Gabriele Natali. Servizio Erre Water Limousine per tour privati alla scoperta del Lago.

Per la stagione 2023 l’Hotel Royal Victoria e Villa Cipressi di Varenna si presentano alla propria clientela con importanti novità food&beverage. Un investimento importante per la ristorazione gourmet nell’interior design e in una nuova veranda con vista sul Lago di Como. In occasione della riapertura di marzo, Francesco Sarno è lo chef dei due ristoranti dell’Hotel Royal Victoria: il Victoria Grill e il rinnovato Ristorante Vista e delle attività di banqueting di Villa Cipressi a Varenna e delle proposte del Bar Veranda e del Bar Giardino.

Nel cuore di Milano, invece, R Collection Hotels propone l’hotel Mentana, City Life Poliziano e l’Hotel King, per una clientela business.