Dat Volidisicilia aumenta le frequenze per Lampedusa e Pantelleria

Dat-Volidisicilia opera per il quarto anno consecutivo (e fino al 31 ottobre 2025) le rotte in continuità territoriale su Lampedusa e Pantelleria.

Per la stagione estiva la compagnia aerea aumenterà i collegamenti da Pantelleria a Catania passando da due a quattro frequenze settimanali, mentre la Lampedusa-Catania arriverà fino a tre corse giornaliere nel picco estivo.

Il network della compagnia aerea in totale opererà fino a 30 voli al giorno con aeromobili ATR 72 di ultima generazione a 66 posti collegando le isole di Lampedusa e Pantelleria con gli aeroporti delle città di Catania, Palermo e Trapani.

«Con un orizzonte temporale più ampio – aveva detto ad aprile il direttore generale Luigi Vallero, in seguito alla ri-assegnazione delle rotte in continuità – possiamo ora guardare al futuro di Dat Volidisicilia con maggiori certezze, sia per le nostre risorse, che per i sempre crescenti partner commerciali e fornitori con cui collaboriamo ormai da diversi anni. Alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale sono allo studio, potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e sei Airbus A320/A321, in buona parte di proprietà del Gruppo Dat Holding A/S, fatto questo che rende rapida la capacità decisionale di cogliere le opportunità del mercato».