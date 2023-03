Patto di ferro tra Ita e i tour operator: cosa prevede

Confermata, rinnovata e potenziata la collaborazione tra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi con la firma della proroga del protocollo d’intesa a tutto il 2023.

Un “patto di ferro” in cui sono riconosciute le specificità commerciali dei pacchetti turistici e condizioni agevolate per i tour operator associati.

Di fatto, l’accordo comprende l’allineamento di alcune policy della compagnia ex Alitalia e di alcuni obblighi cui sono tenuti gli operatori. Si attesta il riconoscimento del ruolo dei t.o. tramite condizioni di favore e si sanciscono benefici per i consumatori.

Tra i punti-chiave dell’intesa: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito, previa registrazione del numero della carta presso i sistemi Iata; ticket time limit dedicati; prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; creazione di un servizio top trade dedicato.

È prevista, inoltre, la possibilità di applicare il cambio nome del passeggero prenotato, adempiendo pienamente alla direttiva europea sui pacchetti turistici (art. 38 del Codice del Turismo) che prevede la possibilità di cedere il contratto di pacchetto turistico da un viaggiatore all’altro.

Rinnovato anche l’annullamento dei pacchetti dovuti a causa di forza maggiore: in questi casi Ita riconoscerà per tutto l’anno ai tour operator il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcuna spesa.

«Attraverso una serie di prerogative esclusive l’accordo sancisce il riconoscimento del ruolo e del valore dei tour operator nella filiera e nel mercato del turismo da parte di Ita Airways. Questo si traduce in una serie di garanzie importanti per il consumatore finale. Chi viaggia con i tour operator Astoi e Ita beneficia di assistenza, tutele robuste e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore», chiarisce Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori dell’associazione.

«Per il terzo anno consecutivo firmiamo il protocollo Astoi e questa rinnovata collaborazione testimonia la forte volontà di trovare soluzioni sinergiche e attente alle esigenze del mercato – commenta Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo del programma fedeltà Volare – Il 2022 è stato un anno allo stesso tempo difficile ed entusiasmante che ha visto una forte ripresa del segmento leisure, grazie anche a un aumento delle destinazioni offerte, quali Maldive, Giappone e non ultima la ripresa del Nordamerica. La contribuzione del traffico tour operating sul totale delle vendite indirette è stata del 9%. Per noi la fiducia accordatoci dai t.o., player fondamentali per la soddisfazione dei clienti, è motivo di orgoglio e sono la base della nostra strategia commerciale. La novità per il 2023 sarà che tutti gli associati, sia Iata che non Iata, avranno la possibilità di prenotare i gruppi sul sistema prenotazioni Gso senza sostenere alcun costo iniziale».