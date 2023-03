Dati nel turismo: Ectaa aderisce al Codice europeo di Condotta

Una prima mossa di Ectaa – European Travel Agent’se Tour Operator Associations per rispondere alla transizione digitale dell’industria del turismo: l’organismo che rappresenta le principali associazioni di categoria degli agenti di viaggi ha deciso di aderire al Codice di Condotta sulla condivisione dei dati, firmato già da altre 20 organizzazioni che rappresentano il settore dei viaggi e del turismo a livello europeo

Questo documento, seppur non vincolante, chiarisce gli aspetti principali da considerare in tale ambito e dovrebbe contribuire a creare fiducia e promuovere accordi di condivisione dei dati. Per i vertici Ectaa si tratta di un “atto dovuto” poiché i dati relativi al turismo stanno diventando sempre più importanti e sono essenziali risorsa per guidare la competitività, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro nel settore. Con il considerevole peso specifico che il turismo può vantare sul Pil dell’Unione Europea, di oltre il 10%, lo sviluppo della cosiddetta ‘economia dei dati nel turismo’ diventa una condizione essenziale per governare al meglio la rivoluzione digitale ormai in atto.

Con la creazione e approvazione di questo Codice di Condotta, le parti interessate europee stabiliscono di fatto condizioni adeguate per l’uso di strumenti armonizzati e interoperabili nello scambio di dati relativi al turismo.

Il Codice si basa su principi comuni e condivisibili quali interoperabilità, sicurezza, responsabilità; definizioni e linee guida per i dati condivisione. Un documento che mira a rappresentare un valido quadro regolatorio nello scambio di dati non personali a livello europeo, tale da garantire anche privacy e sicurezza durante l’ordinamento e l’elaborazione degli stessi.

Allo stesso tempo, il Codice di Condotta stabilisce condizioni di parità in tutti quei contesti operativi dove il settore pubblico, il privato e le parti interessate si trovano a interagire. L’obiettivo è offrire pari possibilità e opportunità di utilizzo e condivisione dei dati nel turismo.

Tra le 20 organizzazioni che hanno deciso di approvare il Codice di condotta figurano anche Aitr – Associazione Italiana Turismo Responsabile, Cifft – Comitato Internazionale dei Film Festival del Turismo, l’Ebi – European Boating Industry, l’Ecf – European Cyclists’ Federation, Ehtta – European Historic Thermal Towns Association, Elta – European LGBTQ+ Travel Alliance, Etc – European Travel Commission, Eu Travel Tech, Gbta – Global Business Travel Association, Hotrec – Hotel, Ristoranti e Cafés e l’Associazione Startup Turismo.