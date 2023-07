Decolla il diretto Roma-San Francisco di Ita Airways

È partito per la prima volta lo scorso 1° luglio il volo di Ita Airways tra Roma e San Francisco dal gate E11 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Questo è l’ultimo tassello dell’espansione verso il Nord America della compagnia aerea di bandiera nel 2023 – dopo il decollo il 2 giugno della Roma-Washington – e a ottobre partirà la rotta per Rio de Janeiro.

A bordo del volo inaugurale erano presenti una selezione di presidenti, amministratori delegati e proprietari di alcuni dei principali gruppi del travel italiano. Il fam trip è stato organizzato per far sperimentare in prima persona la customer experience in aeroporto e a bordo del volo operato con nuovo Airbus 350 Ita Airways.

Il fam trip è stato organizzato in collaborazione con San Francisco Travel, Visit California, San Francisco International Airport e Four Seasons Hotels che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione.

Il nuovo volo Roma Fiumicino – Aeroporto Internazionale di San Francisco opererà fino al 30 luglio 2023 con tre frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, con partenza da Roma alle ore 09.35 ed atterraggio a San Francisco alle ore 13.15. Il ritorno dalla California è previsto alle ore 15.15 con atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12.05. Dal 2 agosto al 30 settembre l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre ad ottobre l’operativo sarà ogni mercoledì, venerdì e domenica.

Hanno tagliato il nastro del primo volo per San Francisco, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare, Pierluigi Di Palma, presidente Enac, Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Isabella Cascarano, senior commercial officer dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso l’Italia, e Mario Baccini, sindaco di Fiumicino.