Aeroitalia opererà i voli in continuità da Alghero

Dal prossimo 29 ottobre sarà Aeroitalia operare i voli in continuità territoriale da Alghero verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia aerea italiana guidata da Gaetano Intrieri si è aggiudicata il bando, battendo Ita Airways, per operare fino al 26 ottobre 2024.

Dall’inizio dell’orario invernale Iata, quindi, Aeroitalia opererà in regime di continuità entrambe le rotte da Roma e Milano, oltre a quelle da Milano e Roma (quest’ultima senza compensazioni economiche e condivisa con Volotea, ndr) per l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Il caso Alghero era iniziato a dicembre, quando il bando per la continuità era andato deserto. Di conseguenza era stata avviata la procedura negoziata con i vettori che aveva affidato in regime di emergenza e solo fino a ottobre la rotta da Milano a Ita Airways e quella da Roma a Aeroitalia. Ora tutte le operazioni passano in mano al vettore guidato da Intrieri.

A marzo, inoltre, si erano scatenate le polemiche del trade che non riteneva il servizio di Aeroitalia adeguato a supportare il booking e i servizi richiesti da agenzie e tour operator.

Fiavet, nello specifico, aveva denunciato l’impossibilità di acquistare i biglietti fuori dal circuito del sito internet del vettore. Nel corso dei mesi, visto che la polemica è scomparsa, Aeroitalia dovrebbe aver risolto la diatriba ampliando la reperibilità del prodotto.

Nel frattempo, la commissione di gara sta procedendo all’aggiudicazione provvisoria. Fino al 27 settembre 2023, infatti, resta aperta la finestra per una compagnia aerea comunitaria di scegliere di effettuare le rotte senza esclusiva e senza la compensazione del bando (come ha scelto di fare Volotea sulla Roma-Olbia, seguita poi da Aeroitalia).

“Continua il nostro piano di investimenti per un sempre maggior radicamento nel Nord della Sardegna – si legge nella nota di Aeroitalia – Dove rinforzeremo le nostre basi continuando ad investire in risorse umane del luogo“. Secondo Aeroitalia, inoltre, Alghero “entrerà nel network internazionale che stiamo predisponendo a partire dal mese di ottobre con il nostro futuro partner per le prosecuzioni internazionali ed intercontinentali via Roma e via Milano Linate”.

«L’aggiudicazione delle rotte agevolate da e per Alghero è un segnale importante per l’intero sistema aereo della Sardegna – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro – E conclude le gare della continuità territoriale allineando i tre scali sardi alla scadenza del 26 ottobre 2024. Aeroitalia si conferma la compagnia di riferimento degli aeroporti del Nord Sardegna e getta così le basi per un sempre più importante radicamento ad Alghero e Olbia».