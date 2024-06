Delta estende il Venezia-New York fino a inizio 2025

Delta estenderà il suo volo no stop tra Venezia e New York-Jfk fino alla prima settimana del 2025, per riprendere poi il collegamento a marzo con il nuovo orario estivo.

La decisione del vettore americano di prolungare le sue operazioni oltre il periodo estivo di alta stagione 2024 offrirà ai passeggeri un volo diretto per New York e più opzioni per continuare il proprio viaggio negli Stati Uniti, con oltre 75 collegamenti in coincidenza.

«Siamo molto felici di estendere il nostro collegamento per New York da Venezia, un aeroporto chiave in Italia che serve l’area strategica del Nord-Est – ha dichiarato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – Venezia è una destinazione molto amata dagli americani in Europa, mentre New York rimane una città estremamente popolare e iconica per gli italiani».

Delta opera il volo da Venezia per New York-Jfk utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 211 posti, che presenta le classi di servizio Delta One con poltrone completamente reclinabili, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Delta Air Lines