Destination Gala, a Roma la 2ª edizione dell’evento con Turespaña

Seconda edizione il 12 gennaio a Roma del Destination Gala, l’evento che invita i planner italiani del turismo al Radisson Blu Ghr Hotel per una serata celebrativa della destinazione Spagna.

L’evento, ideato e organizzato da BeAcademy, in collaborazione con Mpi Italia Chapter, rivede protagonista Turespaña anche per il secondo anno, dopo il successo della scorsa edizione che è valsa all’Ufficio Governativo del Turismo Spagnolo di Roma l’elezione tra le top best practice dell’anno tra i 33 uffici dell’Ente nel mondo.

Una serata di networking e intrattenimento, firmato Eclittica Creating Emotions, impreziosita da un panel di ispirazione sui nuovi approcci al turismo e la comunicazione positiva, moderato da Salvatore Sagone, Presidente Adc Group, in cui si confrontano Arturo Escudero, responsabile marketing dell’Ufficio del Turismo Spagnolo a Roma, Silvia Donatiello, responsabile Italia dell’Ente del Turismo di Gran Canaria, Luigi Irione, ceo di Genuina Hub e Bruno Mastroianni, giornalista e collaboratore per la social media strategy con RaiPlay e RaiTeche.

Sono 36 i giovani talenti nel Tourism, Hospitality & Event Management che hanno lavorato in quattro team per analizzare quattro linee di sviluppo turistico per la destinazione Spagna, individuando criticità attuali e proponendo soluzioni migliorative utili per un prossimo piano d’azione 2023 dell’Ufficio Spagnolo del Turismo in Italia. Mice ed eventi di alta gamma, turismo accessibile, nuove nicchie turistiche dalla Generazione Z al turismo pet friendly, sostenibilità nelle aree rurali: queste le quattro direttrici lungo le quali si snodano le progettualità che i giovani masterini della BeAcademy hanno sviluppato con approccio analitico. I progetti, valutati da una commissione di esperti della meeting & tourism industry ed esponenti della stampa di settore, sono esposti agli operatori partecipanti all’evento e premiati in un contesto disegnato per celebrare la destinazione spagnola e incentivare lo sviluppo di nuove opportunità di business Italia-Spagna dal turismo agli eventi.

A Gonzalo Ceballos, direttore Ufficio governativo del Turismo Spagnolo a Roma, il compito di assegnare il Destination Talent Award 2022 al miglior progetto presentato dagli young professionals della BeAcademy, che verrà adattato per essere sviluppato come attività di promozione dell’Ente Spagnolo del Turismo in Italia nel 2023. Commenta Ceballos: «Nel 2021 e nel 2022 l’intero comparto del segmento Mice e degli eventi ha ripreso la propria attività a pieno rendimento, e in questa fase di ripresa la Spagna non ha perso la sua posizione privilegiata. Secondo la classifica Icca, la Spagna è il secondo paese al mondo per numero di meeting organizzati nel 2021. Alla luce di questi numeri desideriamo mantenere la nostra posizione come riferimento internazionale nel turismo Mice. I quattro progetti sono direttamente correlati al nostro obiettivo principale: promuovere un turismo di qualità, responsabile, sostenibile e accessibile. Contiamo sulla preziosa collaborazione dello Spain Convention Bureau e 5 dei suoi soci presenti nel Destination Gala: Tenerife Convention Bureau, Sitges Convention Bureau, Bilbao Convention Bureau, Gran Canaria Convention Bureau e Valencia Convention Bureau».