Dimensione Turismo compie 40 anni e lancia la summer

Dimensione Turismo festeggia i 40 anni di attività e per la speciale occasione propone una programmazione ricca di novità puntando in particolare su Turchia e Bali.

Per la Turchia è il Tusan Beach Resort, 4 stelle superior a Kusadasi, il fiore all’occhiello del t.o. La struttura sorge sulla baia di Tusan, a pochi passi dalla spiaggia . Circondato da colline, mare, una piccola laguna e un rigoglioso giardino, il resort gode di un panorama tipico della regione dell’Egeo. Di recente ristrutturazione, l’hotel presenta uno stile moderno ideale per famiglie e per coppie e si trova a circa 5 chilometri dal centro di Kusadasi, facilmente raggiungibile, da qui si possono visitare i siti archeologici di Efeso, Selcuk e Sirince.

Il soggiorno è proposto in formula all inclusive, con numerosi punti di ristoro aperti alla clientela in tutte le fasce della giornata; all’interno, un parco acquatico e un mini club con animazione. Partenze garantite da Milano e da Venezia con Sun Express.

La seconda meta, Bali, con l’Indonesia, viene proposta in chiave esperienziale con località inedite e incontaminate e tour che combinano il mare delle isole Gili e di Lombok con il parco naturale di Menjangan. Undici notti con con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa.

Inoltre, c’è la programmazione Sudamerica con Brasile e Colombia. Per far scoprire la vera atmosfera brasiliana, Dimensione Turismo propone il tour Maravilha, un viaggio ricco di emozioni ed esperienze avventurose, alla scoperta di Natal e della regione del Rio Grande do Norte, località caratterizzate da natura selvaggia e cultura autentica.

Tante le esperienze da fare, si va dalla scoperta di Praia de Pipa, abitata da branchi di delfini, alle bianche dune di Genipabu da esplorare in buggy, dalla visita a una tradizionale fazenda, allo snorkeling nelle acque turchesi di Maracajau. Previsto soggiorno in mezza pensione di 7 notti presso il DBeachResort, 4stelle, a Natal, ottima struttura di proprietà di Dimensione Turismo con assistenza italiana in loco, proposte gastronomiche di qualità e animazione internazionale. Partenze da Venezia, Milano e Bologna con voli Tap.

Per la Colombia, il t.o. propone due programmi che vedono tappe a Bogotà, Cartagena e Medellin e nella regione cafetera, patrimonio Unesco, inclusi tour in barca nelle Isole del Rosario. Partenze da Milano Malpensa e Venezia con voli Air Europa.