Donald Payen alla guida di Mauritius Tourism Promotion Authority

Donald Payen è il nuovo presidente di Mauritius Tourism Promotion Authority. «Sono onorato e lusingato dalla continua fiducia riposta in me», commenta Payen, che si è insediato in carica lo scorso 3 aprile.

«Sono stato un membro del consiglio dell’Ente del Turismo in diverse occasioni dalla mia prima nomina nel 2003 e non vedo l’ora di portare avanti il lavoro svolto per ricostruire il turismo in modo ancora migliore – prosegue Payen – Vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti quelli che hanno lavorato e a quelli che stanno lavorando con impegno, per il loro contributo nel rendere il turismo un importante pilastro della nostra economia, un pilastro di cui noi tutti possiamo essere fieri».

«La nostra priorità rimane tornare al livello di attività che avevamo prima della pandemia – conclude Payen – Ci concentreremo sulla realizzazione di questo obiettivo nel vero spirito di collaborazione pubblica e privata, compresi tutti i partner, sotto la supervisione del ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del nostro modus operandi all’Mtpa».