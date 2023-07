Dopo 10 anni tornano i voli tra Italia e Libia

A distanza di 10 anni cade il divieto dei voli tra Italia e Libia. Dopo la nota del primo ministro ad interim del governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid Al Dbeibeh, che annunciava la revocato del divieto da parte dell’Italia; ora arriva anche la conferma ufficiale tramite un incontro avvenuto tra i rispettivi enti di aviazione civile.

Un paio di giorni fa Al Dbeibeh aveva spiegato di essere stato informato della decisione italiana dalla premier, Giorgia Meloni, dopo un incontro tra funzionari dei due Paesi.

Dal prossimo mese settembre, quindi, si tornerà a volare tra Italia e Libia, Paese che è inserito ancora nella black list europea, così come la Russia.

Nel frattempo, a Tripoli, si sono incontrati il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, l’ambasciatore d’Italia, Gianluca Alberini, il ministro libico, Walid Al Lafi, e il presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik.

“Le due parti – si legge in un tweet dell’ambasciata italiana in Libia – hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d’intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l’Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all’Italia decollerà il prossimo settembre”.

Secondo quanto riporta il portale ItaliaVola, in passato esistevano i collegamenti tra Tripoli e Bengasi e Roma/Milano/Catania operati da Libyan Arab Airlines e Alitalia.