È morto Sebastiano Sontacchi, presidente di Fiavet Trentino Alto Adige

Lutto nel mondo del turismo in Trentino Alto Adige. È morto mercoledì Sebastiano Sontacchi, presidente di Fiavet regionale e numero uno di Trentino Holidays.

Ne dà notizia il giornale locale Il Dolomiti, che riporta le parole di commiato di Giovanni Bort, presidente di Confcommercio Trentino, a cui la federazione delle agenzie di viaggi fa capo: «È un giorno triste per la nostra associazione. Perdiamo una figura di rilievo».

«Ci mancherà come dirigente e imprenditore – prosegue Bort – ma ancora prima come uomo e come amico: guardiamo con gratitudine a quello che ha costruito in questi anni, alle relazioni e ai momenti di condivisione».

Il Dolomiti ricorda, poi, come Sontacchi sia stato un “protagonista storico del turismo trentino, in particolare con l’attività del Lido di San Cristoforo, sulle rive del lago di Caldonazzo”, oltre ad aver “contribuito alla vita associativa e alla promozione del turismo con spirito intraprendente e infaticabile”.

Anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha voluto ricordare il presidente di Fiavet Trentino Alto Adige: «È una grande perdita, non soltanto per il turismo trentino, ma anche per quello italiano e, in particolar modo, per il settore della montagna», ha dichiarato.

L’Agenzia di Viaggi Magazine esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, a Fiavet e a Trentino Holidays.