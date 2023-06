Bedsonline lancia l’intelligenza artificiale per le agenzie

Un altro passo in avanti nel sempre più stretto rapporto tra tecnologia e agenzie di viaggi con l’intelligenza artificiale a fare da protagonista di un nuovo cambio di paradigma nel travel. Con la convinzione, però, che l’Ai possa essere un grande alleato della distribuzione classica.

Dopo gli impegni delle grandi Ota e gli esperimenti di alcuni operatori, anche italiani (vedi Volonline, ndr) ora è la piattaforma B2B globale Bedsonline – del Gruppo Hotelbeds – a lanciare l’assistente virtuale per le agenzie basato sull’intelligenza artificiale.

La società di travel tech ha lanciato infatti una nuova suite di chatbot e hotel marketing per semplificare il processo di prenotazione e di richiesta per gli agenti di viaggio e per i partner.

Tra questi c’è Olivia, il primo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale di Hotelbeds, pronto a fornire una guida diretta su una vasta gamma di prodotti. Con risposte rapide e semplici alle richieste quotidiane, questa soluzione innovativa è l’ultimo di una serie di strumenti self service progettati per supportare le agenzie di viaggi.

Tra le sue varie funzionalità, Olivia guida i clienti attraverso il motore di prenotazione Bedsonline, aiutandoli a effettuare e gestire una prenotazione, fornisce informazioni su come utilizzare strumenti come The Compass, e come inviare un preventivo, aiuta gli agenti a registrarsi con Bedsonline e condividere i dettagli sulle ultime offerte; offre supporto e assistenza agli agenti con domande tecniche, come ad esempio come accedere al sito web, come utilizzare gli strumenti self service, e fornisce una guida per le emergenze in una determinata destinazione.

Olivia è attualmente disponibile solo per i clienti Bedsonline, ma sarà distribuito anche a tutti i clienti Hotelbeds nei prossimi mesi.

«I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e questi nuovi prodotti basati sul web li sosteranno ad aiutare i loro clienti in modo più efficace – ha dichiarato Bertrand Sava, managing director di Hotelbeds per retail e Bedsonline – Abbiamo team in ogni angolo del mondo per aiutare i nostri clienti, ma il nostro nuovo chatbot, Olivia, significa che ora possiamo servirli 24/7».

Tra le altre novità di Hotelbeds, inoltre, c’è il programma Star Collection che riunisce la sua suite di soluzioni di marketing offrendo alle strutture alberghiere la massima esposizione nel mercato B2B, e fornendo anche alle agenzie raccomandazioni per aiutarli a fare la scelta migliore per i loro clienti.

Sia i partner alberghieri che gli agenti di viaggi hanno ora accesso agli ultimi dati del settore. Tra le nuove funzionalità della piattaforma c’è l’accesso in tempo reale alle informazioni rilevanti sulla destinazione, come il meteo attuale e i prezzi medi; la guida ai prezzi minimi degli hotel e per scaricare le informazioni relative all’hotel stesso; la creazione di attività di marketing personalizzate, personalizzandoli con il marchio dell’agente o scegliendo gli hotel da includere; l’identificazione delle offerte speciali con hotel per individuare le migliori tariffe.