Eco, il Festival della mobilità sostenibile a Padova il 19-20 aprile

Si terrà a Padova dal 19 al 20 aprile Eco, il Festival della mobilità sostenibile, organizzato con il patrocinio dell’Anci e con la sponsorizzazione di attori di primo piano come Trenitalia ed Enel. L’evento si prefigge di fornire le prime risposte concrete alle questioni più attuali che attengono alla sfida “green”: a che punto è la transizione ecologica della mobilità in Italia? Come può incidere il Pnrr nella realizzazione di questo obiettivo? Quali sono le best practice a livello europeo da ripercorrere in Italia? Quali le principali sfide per le amministrazioni locali?

La manifestazione, si pone l’obiettivo di comprendere, attraverso i dati, i numeri e gli scenari a che punto è la transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro Paese e di promuovere il confronto tra i principali attori in campo. Tutto questo perché la mobilità sostenibile, com’è evidente, non è un concetto astratto o un principio teorico: basti pensare che nel nostro Paese ogni giorno si spostano 8 milioni di persone per un totale di 100 milioni di km e pertanto, per poter essere pienamente realizzata nei tempi previsti dall’Agenda 2030, ha bisogno di un humus culturale nel quale è la consapevolezza delle persone a rendere la transizione sempre più concreta, più rapida, più efficace. A pensarla così le aziende protagoniste dell’evento che si alterneranno alla ribalta, ovvero Trenitalia, Enel X Way, Aci, Intesa San Paolo, Aon e Conai.

L’evento si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, ma anche appassionati e interessati al tema. Il programma dell’iniziativa, che si svolgerà nel Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova, e prevede talk, dibattiti, interviste, illustrazioni di case history, analisi e testimonianze anche internazionali, che metteranno a confronto i diversi protagonisti della mobilità nelle nostre città: aziende di trasporto, istituzioni, operatori di mobilità, enti, esperti, università, cittadini.