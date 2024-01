Ectaa porta a Bruxelles il primo Travel Payment Summit

Carnevale nell’altra Italia: sfilate e feste da non perdere Non solo Venezia che quest’anno dedica i suoi celebri festeggiamenti al grande viaggiatore Marco Polo, e non solo gli eventi più famosi e blasonati come quelli di Viareggio o Ivrea.... The post Carnevale nell’altra Italia: sfilate e feste da non perdere first appeared on ViaggiOff.

In Bhutan presto sorgerà la “Città della felicità”: il progetto del Re Drago Il Bhutan ha un’ambizione: costruire la città del futuro coniugando modernità economica e culturale con sostenibilità e rispetto delle tradizioni locali. Il progetto, per il quale il re Drago del... The post In Bhutan presto sorgerà la “Città della felicità”: il progetto del Re Drago first appeared on ViaggiOff.

On the road in Minnesota: avventura americana seguendo il Mississippi On the road in Minnesota: 900 km sulla Great River Road seguendo il mitico fiume Mississippi è una delle avventure americane che si possono intraprendere per vivere le strade a... The post On the road in Minnesota: avventura americana seguendo il Mississippi first appeared on ViaggiOff.