Ectaa, summit in Grecia su viaggi sostenibili e carenza personale

L’emergenza climatica, l’impatto ambientale dei viaggi e la carenza di personale qualificato nelle agenzie di viaggi sono le priorità dibattute durante il meeting autunnale dell’Ectaa (European Council of Travel Agencies Associations) che si è tenuto a Salonicco il 24 e 25 novembre, conclusosi con un documento congiunto.

All’esame dei delegati provenienti da 30 Paesi, le tendenze di viaggio e i principali sviluppi a livello di politiche europee a favore del turismo.

«Siamo consapevoli che esiste un’emergenza climatica – ha sottolineato Frank Oostdam, presidente di Ectaa – E che l’industria deve agire subito per rendere i viaggi più sostenibili. A tal fine, l’alto livello dei relatori coinvolti garantisce l’illustrazione di informazioni mirate sulle mutevoli richieste dei clienti per la sostenibilità del segmento travel, indicando anche strumenti per calcolare e visualizzare l’impronta di carbonio dei pacchetti vacanza anche presso i punti vendita ed esponendo le attuali politiche sostenibili e le buone pratiche finora implementate dalle destinazioni turistiche.»

I delegati Ectaa sono stati anche chiamati a discutere su come superare le sfide della carenza di personale qualificato nelle agenzie di viaggi, dopo un’inevitabile fuga di professionalità appena scoppiata la pandemia, a causa della chiusura di molte imprese di viaggi.

Secondo il Wttc, il World Travel and Tourism Council, le carenze di personale di tutto il settore turistico risultano più acute proprio nel segmento delle agenzie di viaggi. Da qui l’allestimento di un panel del meeting Ectaa su innovativi programmi di formazione, sulla riqualificazione e miglioramento delle competenze per dotare la forza lavoro nelle agenzie di concrete competenze nuove e migliorate per favorire la conservazione e l’assunzione di nuovo personale.

Per Eric Drésin, segretario generale Dell’Ectaa: «Sono necessari ulteriori sforzi per colmare il divario di competenze che si è creato nel nostro settore e alcuni membri Ectaa hanno presentato le migliori pratiche innovative per affrontare queste sfide fondamentali per l’operatività delle imprese».

Ad oggi, l’Ectaa rappresenta oltre 123.000 agenti di viaggi e tour operator di oltre 30 Paesi europei, tra cui l’Italia.