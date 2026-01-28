Emirates, accordo di interlinea con Air Peace

La partnership tra Emirates e Air Peace si consolida con un nuovo accordo di interlinea bilaterale, che amplierà la connettività aerea tra l’Africa, gli Emirati Arabi Uniti e Londra.

L’accordo offre ai passeggeri di entrambe le compagnie un’esperienza di viaggio fluida su rotte selezionate, con l’utilizzo di un unico biglietto e il check-in del bagaglio fino alla destinazione finale, garantendo maggiore comfort e praticità.

Oltre alle 13 città in Nigeria già accessibili ai passeggeri Emirates tramite la rete di Air Peace – compagnia nigeriana – il nuovo accordo di interlinea consentirà ai viaggiatori di raggiungere Banjul, in Gambia, e Dakar, in Senegal (entrambe via Abidjan), nonché Freetown, in Sierra Leone, e Monrovia, in Liberia (entrambe via Accra).

L’intesa consente inoltre ad Air Peace di collegare il suo esteso sistema di rotte nell’Africa occidentale e centrale con l’hub di Emirates a Dubai e verso altre destinazioni strategiche quali Londra Heathrow, Londra Gatwick e Londra Stansted, Abidjan, Accra e, naturalmente, Lagos. Considerata l’elevata domanda di viaggi tra la Nigeria e il Regno Unito, l’accordo offre ai passeggeri di Air Peace una maggiore libertà di scelta, flessibilità e una rete globale senza precedenti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Emirates