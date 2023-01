Emirates potenzia i voli sulla Cina e l’Australia

Il 2023 si apre con grandi novità per Emirates, che intensificherà le sue operazioni in Cina aumentando la connettività ai suoi principali gateway: Guangzhou, Shanghai e Pechino.

Dal 29 marzo, Emirates aumenterà poi le frequenze verso Hong Kong con un servizio giornaliero no stop dal suo hub di Dubai. Mentre a partire dal 2 aprile sarà la volta del Giappone dove il vettore riprenderà i suoi servizi per Tokyo Haneda, ricostruendo la sua rete giapponese.

Infine, Emirates proseguirà il ripristino delle operazioni in Australia e, in occasione dei 20 anni di servizio a Brisbane, introdurrà un servizio giornaliero aggiuntivo per la città australiana che opererà a partire dal 1° giugno con un Boeing 777-300Er.

Dal 20 gennaio, dunque, Emirates riprende i servizi passeggeri per Shanghai con due voli settimanali operati da un Airbus A380, con il volo diretto Ek302 in partenza da Dubai verso Shanghai e con il volo Ek303, che effettuerà una breve sosta a Bangkok prima di tornare a Dubai. Questo servizio aumenterà le frequenze fino a quattro voli settimanali operati da un Boeing 777-300Er a tre classi dal 2 febbraio.

Emirates rafforzerà ulteriormente la sua rotta Dubai-Shanghai dal 1° marzo con un servizio giornaliero no stop. Il volo Emirates Ek304 partirà da Dubai alle 9.15 e arriverà a Shanghai alle 21.05. Il volo di ritorno Ek303 partirà da Shanghai alle 23 e arriverà a Dubai alle 5.20 del giorno successivo.

Mentre a partire dal 1° febbraio, la compagnia aerea aumenterà i servizi tra Dubai e Guangzhou operati dall’A380 come voli giornalieri no stop. E dal 15 marzo ci sarà la ripresa del volo no stop su Pechino, operato da un Boeing 777-300Er a tre classi. L’aumento delle frequenze in Cina porterà le operazioni della compagnia aerea a 21 voli settimanali in questo Paese.

A partire dal 29 marzo, Emirates aumenterà le frequenze verso Hong Kong con un servizio giornaliero no stop dal suo hub di Dubai, che si aggiunge al volo giornaliero già esistente da Dubai a Hong Kong via Bangkok. In questo modo, le operazioni della compagnia aerea in questa regione arriveranno fino a 14 voli settimanali.

A partire dal 2 aprile, Emirates riprenderà i suoi servizi per Tokyo Haneda, ricostruendo la sua rete giapponese e offrendo ancora più scelta e flessibilità ai viaggiatori verso una delle principali economie e destinazioni della regione.

Infine a partire dal 1° giugno, Emirates opererà il secondo volo giornaliero da e per Brisbane con un Boeing 777-300Er. La compagnia aerea attualmente serve Brisbane con un volo giornaliero A380. Grazie al servizio aggiuntivo Emirates ritornerà a operare ai livelli pre-pandemia a Brisbane.