Enit protagonista a Itb Berlin: taglia il nastro il ministro Santanchè

Uno stand di oltre 1.400 metri quadrati per esportare l’Italia turistica a Itb Berlino 2023, fiera di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner.

Affiancata da più di 240 aziende coespositrici, Enit sbarca alla fiera del turismo in Germania, che si svolgerà dal 7 al 9 marzo, con l’obiettivo di far conoscere le «isole esperienziali» ed esibire la Penisola.

Il prologo il 6 marzo presso la sede dell’Ambasciata italiana a Berlino con l’evento #ThisisItaly, organizzato da Enit e l’Ambasciata stessa, alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, con la partecipazione di operatori turistici tedeschi. Il 7, alle 12, Santanchè inaugurerà lo stand italiano in fiera, a seguire la conferenza stampa con l’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, e l’ad di Enit, Ivana Jelinic, con la presentazione dell’offerta turistica delle regioni italiane e le campagne di rilancio della Penisola tra cui ThisisIschia.

L’appuntamento a Berlino è l’occasione per ricordare che la Germania resta il primo mercato internazionale per l’Italia a in termini di flussi turistici, come confermato nel periodo tra gennaio e settembre 2022. Nei primi 9 mesi dello scorso anno i viaggiatori tedeschi in Italia sono aumentati del +88,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, e hanno speso 5,6 miliardi di euro, il 77,6% in più. I pernottamenti sono cresciuti del 65,5%. Sempre nel 2022 la Germania è stato il secondo Paese di provenienza per l’Italia in termini di arrivi aeroportuali che, pari a 1.160.860, rappresentano il 13,7% sul totale internazionale.

Per Enit, inoltre, in Germania prosegue l’attività di promozione del turismo del golf, in collaborazione con la Federgolf tedesca, e le campagne digitali con i grandi gruppi editoriali e una nei principali hub tedeschi. «È dirompente la grande spinta verso un turismo capace di coniugare nostalgia e modernità, sostenibilità e esperienze esclusive – osserva Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit – La filiera sta andando verso la giusta direzione, sta maturando un nuovo indirizzo che ridisegna la geografia dei luoghi e dei viaggi».

L’amministratore cda Enit Sandro Pappalardo, invece, sottolinea che «dalle nostre indagini emerge come tre intervistati su quattro cercano relax dalla vacanza. Sono interessati alla cultura e alle possibilità di continuare a sviluppare esperienze active ed edificanti».

«Le attività congiunte con tutti i partner istituzionali e privati sviluppano le idee del futuro, da dialogo e condivisione nuove proposte per il turismo», commenta Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit.

Ecco nel dettaglio il programma Itb Berlino 2023

Lunedì 6 marzo

18.30–22 #ThisIsItaly – Evento Italia e Regione Campania/Ischia / Distretto Costa d’Amalfi

Ambasciata d’Italia (Tiergartenstraße 22, 10785 Berlin). Presenti: ministro del Turismo Daniela Santanchè, ad Enit Ivana Jelinic, consigliere d’amministrazione Sandro Pappalardo, ambasciatore Armando Varricchio, assessore Turismo Regione Campania, Felice Casucci

Martedì, 7 marzo – Stand Enit n. 107a (Pz. Italia) – Hall 1.2

12–12.30 Conferenza Stampa #ThisIsItaly

Presentazione attività, strategie e novità 2023 con interventi di: ministro del Turismo Daniela Santanchè, ad Enit, Ivana Jelinic, consigliere di amministrazione Sandro Pappalardo e Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio

13.30–14 Conferenza stampa Emilia Romagna, destinazione per eccellenza per il ciclismo

Grandi Eventi e novità 2023/2024 in Emilia Romagna

Relatore: assessore al Turismo Andrea Corsini

14.30–15 Conferenza stampa Piemonte: Le Vie storiche di montagna del Piemonte

Interventi da parte del direttore di VisitPiemonte Alessandro Zanon e rappresentanti delle Atl coinvolte: Turismo Torino, Biella Valsesia e Vercelli, distretto Laghi e Cuneo.

15.30–16 Conferenza stampa Basilicata. Reach the new frontiers of happiness

Relatori: Antonio Nicoletti, direttore generale Apt Basilicata

Marcella Di Feo, ufficio marketing internazionale & fam trips Apt Basilicata

18.30–22 Evento fuori salone Friuli Venezia Giulia

Serata con 200 persone presso il prestigioso castello Schloss Charlottenburg – Un viaggio con tutti i sensi nel Fvg, in presenza dell’assessore alle Attività produttive e al Turismo Regione Fvg, Sergio Emidio Bini. Breve saluto di Maria Elena Rossi

Mercoledì, 8 marzo – Stand Enit n. 107° (Pz. Italia) – Hall 1.2

10.30–11 Conferenza stampa Toscana: Il cicloturismo in Toscana

Un viaggio attraverso borghi storici ed in armonia con la natura. Relatori: Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica e Leila Pruneti, responsabile settore marketing del brand e comunicazione Toscana Promozione Turistica

11.30–12 Conferenza stampa Sicilia: Lo spettacolo della Cultura

Elvira Amata, assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo presenta la ricca offerta culturale dell’isola

12.30–13.30 Conferenza stampa Calabria Four Seasons e degustazione

Presentazione offerta turistica e novità 2023. Relatori: Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale Regione Calabria dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità; Gina Aquina, dirigente settore promozione della Calabria e dei suoi asset strategici, spettacolo e grandi eventi, marketing territoriale; Salvatore Galluzzo assessore alla cultura Comune di Gerace (Tema: Turismo esperienziale e turismo culturale nel borgo di Gerace)

14.30–15 Conferenza stampa Ita Airways: Offerte, nuove rotte e novità 2023

Relatore: Pierfrancesco Carino, vp international sales

15.30–16 Conferenza stampa I Borghi più belli d’Italia

Presentazione della guida «The Most Beautiful Borghi of Italy – The Charm of Hidden Italy» e dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia. Speaker: Fiorello Primi, presidente, e Monica Gillocchi, resp. comunicazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia

16.30–17.15 Aperitivo offerto da Ita Airways

Giovedì, 9 marzo – Stand Enit n. 107a (Pz. Italia) – Hall 1.2

10:30–11 Conferenza stampa Puglia: The RoutNet project: outdoor ways and public hostels of the Apulia Region Cultural Route network (Southern Italy)

Interventi: Gianni Sportelli, responsabile Pop Pubblici Ostelli Puglia, ufficio cammini, Itinerari culturali e Progetti speciali Regione Puglia; Angelo Attolico, responsabile tecnico comitato cammini Ufficio cammini, Itinerari Culturali Regione Puglia; Bianca Bellino, dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

11:30–12 Conferenza stampa Brescia: Bergamo Brescia 2023 – Capitale Italiana della Cultura

Relatore: Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia

12.30–13. Conferenza stampa Federterme: Le Terme italiane: una risorsa unica per la salute, il benessere e la cura del corpo.

Introduzione: Maria Elena Rossi. Interventi: Aurelio Crudeli, direttore Federterme Confindustria, su Italia terra termale;

Marco Vitale, coordinatore scientifico della Forst Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale sulla sanità e le cure termali

13:30–14. Conferenza stampa Elta: Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance: companies and nations addressing social and economic sustainability. Relatori: Maria Elena Rossi, Enit; Alessio Virgili, presidente Elta European Lgbtq+ Travel Alliance; Frederick Boutry, Visit Brussels diversity & nightlife marketing advisor.