Enjoynet schiera l’ex Travelport Claudio Rizzi come development director

Enjoynet, la community di agenzie di viaggi indipendenti, apre l’anno nuovo con l’ingresso di Claudio Rizzi in qualità di direttore dello sviluppo tra i suoi manager.

Claudio Rizzi approda in Enjoynet dopo una lunga esperienza nel turismo, che spazia dal commerciale alla tecnologia e dal prodotto alla distribuzione. Rizzi arriva in Enjoynet dopo aver lavorato in Buon Viaggio e Travelport, dove ha ricoperto il ruolo di business development manager per i mercati di Italia e Malta. Nel suo curriculum anche collaborazioni con aziende specializzate in It e office automation.

Claudio Rizzi avrà il compito di guidare il progetto di sviluppo della rete, che oggi conta oltre 150 agenzie affiliate sul territorio nazionale e fa capo a Kkm Group, di facilitare le fidelizzazione delle agenzie di viaggio già nel network e l’acquisizione di nuovi affiliati, dovrà occuparsi anche della revisione dei contratti e degli accordi con i fornitori e dell’implementazione dei servizi offerti dalla piattaforma. E’ già previsto che, nei prossimi mesi, il network presenterà nuovi strumenti digitali per accedere direttamente a travel compositor, potente strumento di booking B2B integrato con le travel experience esclusive di Kkm Group per tutte le attività legate al dynamic packaging e all’organizzazione diretta.

Per Andrea Cani, presidente di Enjoynet: «Questo per Enjoynet sarà l’anno delle grandi sfide e siamo certi che, anche grazie al contributo di Claudio Rizzi, riusciremo a raggiungere risultati importanti. Abbiamo deciso di investire nel potenziamento dei servizi e del supporto umano e tecnologico, tenendo fede al nostro modello pay-per-use, senza canoni di affiliazione, che continua a rappresentare una valida alternativa per gli agenti che non trovano adeguate risposte nell’offerta dei network mainstream».