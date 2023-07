Estate in Europa, Etc: i turisti Usa trainano la ripresa

La ripresa dei viaggi in Europa c’è ed è conclamata, con uno slancio che resiste anche ai “venti contrari” di inflazione e guerra in Ucraina. Tanto che entro l’estate l’intero sistema turistico continentale raggiungerà circa il 95% dei livelli pre Covid riguardo gli arrivi turistici internazionali. E un quarto delle destinazioni europee ha già superato i livelli pre pandemici. Merito soprattutto degli onnipresenti turisti statunitensi

Lo certifica l’European Travel Commission (Etc), che ha pubblicato il suo rapporto “European Tourism: Trends & Prospects” per il secondo trimestre del 2023, fornendo un’analisi completa degli ultimi sviluppi del turismo e di quelli macroeconomici della regione. Ma la ripresa pone “nuove” sfide all’industria turistica, soprattutto sul terreno della gestione dei flussi (vedi overtourism) e dell’aumento delle tariffe e dei prezzi in generale.

La manna turistica dagli States

Secondo l’Etc, infatti, i viaggiatori statunitensi – approfittando dei tassi di cambio favorevoli – sono il vero motore della ripresa per moltissime destinazioni europee durante l’estate. I dati più recenti sottolineano come il 52% delle destinazioni abbia superato i livelli pre Covid di arrivi turistici degli Stati Uniti finora quest’anno.

“Con il perdurare di un’inflazione elevata e una potenziale recessione che grava anche sulle famiglie americane, però, l’accessibilità sarà un fattore chiave nella scelta dei turisti in Europa per il prossimo futuro”.

Le destinazioni che sembrano aver beneficiato in misura maggiore del turismo Usa sono Portogallo (+79% sul 2019), Turchia (+78%) e Montenegro (+43%) . Anche in Europa Orientale, però, Lettonia (+135%) e Polonia (+51%) hanno registrato una crescita significativa degli arrivi statunitensi.

Il gap dei voli

L’European Travel Commission, però, segnala come la ripresa dei volumi del traffico aereo sia rimasta indietro rispetto alla domanda dei consumatori in Europa nel 2022 e all’inizio del 2023. Tendenza che sta via via svanendo, con la capacità aerea che con l’arrivo dell’estate si avvicina sempre più ai livelli del 2019.

La pianificazione europea dei voli sta tornando ai livelli pre pandemici, con una capacità di posti prevista al 96% questa estate. “I dati più recenti mostrano inoltre che l’Rpk, ovvero il numero di passeggeri internazionali trasportati per chilometro in Europa fa segnare una ripresa costante raggiungendo, lo scorso aprile, il 90,8% dei livelli del 2019. Allo stesso tempo, le potenziali interruzioni degli scioperi aerei, la carenza di personale e la chiusura dello spazio aereo legato alla guerra rappresentano ancora una grande incertezza per il settore”, ricorda la nota della commissione.

Occhio al caro prezzi

Per l’ennesima volta, infine, anche l’Etc sottolinea come l’inflazione stia assottigliando i portafogli dei viaggiatori, ma le spese di viaggio restano comunque una priorità.

Quest’estate, infatti, molti consumatori prenderanno le loro decisioni di viaggi tenendo conto dei costi, poiché le condizioni economiche stanno “mettendo sotto pressione i bilanci dei viaggiatori. Le finanze delle famiglie e le spese rimarranno concentrate però nella stagione di punta in Europa (da giugno ad agosto) – sostiene l’Etc – I viaggiatori continuano a mostrare una forte domanda di viaggi nonostante le difficoltà economiche.

Secondo Miguel Sanz, presidente di Etc, «è incoraggiante vedere la ripresa positiva degli arrivi turistici internazionali nella prima metà del 2023. In quest’ottica, le destinazioni europee devono essere pronte a gestire in modo efficace l’aumento della domanda e il ritorno dei viaggiatori. Le strategie turistiche devono tener conto della dispersione dei viaggi al fine di sostenere le destinazioni nell’affrontare l’overtourism, diffondendo al contempo i benefici del turismo nelle aree meno frequentate. Il turismo può e deve essere sfruttato come forza sociale, economica e sostenibile per il bene».