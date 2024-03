Estate negli Stati Uniti: asse tra Tap e Visit Usa Italia

Visit Usa Italia e Tap Air Portugal hanno unito le forze per incontrare il trade a Firenze. L’occasione è stata il workshop che si è tenuto nel capoluogo toscano e che ha visto il vettore in qualità di ospite. L’evento, dedicato agli agenti di viaggi e ai professionisti del settore turistico, ha costituito un’occasione per conoscere le opportunità offerte dal mercato turistico statunitense e le importanti sinergie con il vettore per volare negli Stati Uniti.

Tap offre infatti coincidenze dall’Italia per i viaggiatori che desiderano recarsi negli Usa grazie ai diversi collegamenti diretti via Lisbona. Con la summer, le frequenze settimanali dal Portogallo agli Stati Uniti, che costituiscono uno dei principali mercati internazionali del vettore, passeranno da 72 a 77.

Il vettore, che opera su Boston, Chicago, Miami, New York (Jfk e Ewr), San Francisco e Washington, dispone di una delle flotte più giovani, composta esclusivamente da aeromobili Neo di nuova generazione di Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, che garantiscono maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni. Nello specifico, diventano due le frequenze giornaliere per Washington – vale a dire quattro frequenze settimanali in più rispetto alla summer 2023 – e l’offerta passa da cinque a sei voli settimanali tra Lisbona e San Francisco.

Nella summer 24 Tap offrirà 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Firenze, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna e Napoli. È proprio Firenze che dal 31 marzo vedrà un importante incremento: da otto a dieci voli settimanali verso la capitale portoghese.

Grazie al Portugal Stopover, inoltre, i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, possono beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.

Infine, con l’obiettivo di accogliere ancora meglio i passeggeri che viaggiano al di fuori dell’area Schengen, il vettore ha recentemente inaugurato la lounge “Atlântico” presso l’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona. Aperta dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte, è in grado di ospitare un centinaio di persone, ed è stata progettata per offrire ai passeggeri uno spazio in cui riunirsi, lavorare o rilassarsi.