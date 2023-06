Estate sospesa, il 50% “non ha prenotato” secondo Skyscanner

Le vacanze estive rimangono una priorità per gli italiani. Lo conferma l’ultima ricerca condotta da Skyscanner in collaborazione con OnePoll, secondo cui nove italiani su 10 (88%) stanno pianificando di partire quest’estate.

Tuttavia, più della metà (52%) deve ancora prenotare la propria vacanza: tra questi il 51% ha dichiarato di dover ancora decidere le date, mentre il 24% sta aspettando di trovare l’offerta migliore. Nonostante il 70% sia sicuro di come trovare le migliori offerte, i dati di Skyscanner e OnePoll mostrano che solo il 2% delle ricerche effettuate dagli italiani coincide con la settimana più economica del periodo estivo.

QUATTRO CONSIGLI FIRMATI SKYSCANNER PER RISPARMIARE

Così Skyscanner, che ha anche lanciato la nuova versione di Savings Generator e ricerca attualmente oltre 80 miliardi di prezzi ogni giorno, ha analizzato i dati e condiviso alcuni consigli per ottenere le migliori occasioni di viaggio quest’estate:

1. Viaggiare la prima settimana di settembre consente di risparmiare circa il 35%

Nonostante il 91% degli intervistati abbia dichiarato di conoscere le settimane più economiche per viaggiare durante le vacanze estive, Skyscanner ha rivelato che solo il 2% delle ricerche in Italia riguarda la settimana più economica. Secondo i dati a disposizione, infatti, le prime settimane di luglio e agosto sono di gran lunga le più popolari, e di fatto le più costose. I dati della piattaforma mostrano che in media i viaggiatori possono risparmiare il 35% viaggiando nella prima settimana di settembre invece che nella seconda di agosto, il che significa un risparmio medio fino a 405 euro per una famiglia di quattro persone.

2. Viaggiare di venerdì permette un maggior risparmio (il più delle volte)

Secondo il Savings Generator di Skyscanner, i viaggiatori più flessibili saranno in grado di risparmiare fino al 59% sul costo dei voli estivi evitando così un ulteriore congestionamento degli aeroporti. Poiché l’81% dei viaggiatori italiani dichiara che sarebbe disposto a cambiare il giorno e/o la settimana delle proprie vacanze estive per risparmiare, conviene fare una ricerca utilizzando la visualizzazione dell’intero mese sul portale Skyscanner. Per esempio, volare quest’estate in Portogallo il venerdì, invece che il giovedì, significa poter risparmiare in media 370 euro sul viaggio di ritorno per una famiglia di quattro persone

3. Filtro “ovunque” per trovare prezzi migliori in piattaforma

Secondo il sondaggio, gli italiani che non hanno ancora prenotato il loro viaggio estivo stimano che i voli costeranno in media 209 euro a persona, ma grazie all’algoritmo di Skyscanner, selezionando la ricerca “ovunque”, molte mete risulteranno più accessibili, tra cui: Parigi a partire da 36 euro, Palma di Maiorca da 80 euro e Santorini a partire da 95 euro questo agosto.

4. Confrontare l’aeroporto di partenza per trovare migliori occasioni

I prezzi dei voli dagli aeroporti italiani variano a seconda di una serie di fattori, come le compagnie aeree che vi hanno sede e le rotte servite. Utilizzare il filtro “aeroporti vicini” di Skyscanner è un modo semplice per confrontare le diverse opzioni. Ad esempio, si possono risparmiare 100 euro su un viaggio in Spagna a Minorca per una famiglia di quattro persone con voli di andata e ritorno tra il 15 e il 22 agosto (Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, 205 euro a persona; contro Aeroporto di Milano Malpensa, 225 euro a persona).

«Sappiamo quanto gli italiani attendano e ricerchino le vacanze estive ed è quindi nostro compito analizzare tutti i dati a cui abbiamo accesso e condividere queste informazioni attraverso il nostro Savings Generator in vista dell’estate 2023, in modo che i viaggiatori italiani sappiano come risparmiare – ha dichiarato Stefano Maglietta, travel insights expert di Skyscanner – La nostra ricerca mostra che oltre la metà degli italiani fa sacrifici, spendendo meno in beni di consumo e facendo meno pasti fuori casa per risparmiare in vista delle vacanze, ma è meno propensa a fare acquisti per le vacanze come farebbe per la spesa settimanale o per i vestiti. Siamo consapevoli che le vacanze estive rappresentano un periodo costoso per viaggiare, così abbiamo aggiornato il nostro Savings Generator per supportare gli italiani a capire come partire rispettando il proprio budget».