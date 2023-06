Exotic Tour lancia Flexi Bali e rafforza il team

Dopo il lancio nei mesi passati da parte di vari operatori del Quality Group di Flexi Australia, Flexi New York, Flexi Caraibi, Flexi Dubai e Flexi Miami, ora è il turno di Exotic Tour che ha inaugurato il suo nuovo portale dedicato alla costruzione di viaggi su misura in modo semplice e intuitivo: Flexi Bali.

Il sito è dedicato sia ai clienti finali che vogliono costruire in dettaglio un’idea di viaggio – da finalizzare in agenzia – in base ai propri desiderata, sia agli agenti di viaggi che potranno ottenere facilmente preventivi realistici e in tempi rapidi.

In pochi semplici passaggi, intuitivi e veloci, è possibile infatti costruire un itinerario scegliendo la combinazione di voli preferiti, soggiorni negli hotel, abbinando a tutto ciò esperienze uniche che portano alla scoperta di vulcani e foreste, di immense risaie e isole orlate da sabbia bianca e acque cristalline.

«L’Indonesia è una delle mete più richieste della nostra programmazione tanto che in questa prima parte dell’anno abbiamo già raddoppiato il fatturato e i passeggeri rispetto al 2018 che per noi rappresentò l’anno record nelle vendite. Un ottimo segnale che conferma l’opportunità di investire su questa destinazione che non smette di catturare l’interesse dei viaggiatori», ha detto Diego Firenze, general manager Exotic Tour.

Exotic Tour ha ampliato il suo organico per offrire un servizio sempre più accurato e puntuale agli agenti di viaggi e continua ad investire lavoro e risorse per affinare e arricchire la sua programmazione.

«Ogni anno inseriamo a catalogo nuovi itinerari che mantengono come comune denominatore, l’attenzione all’alta qualità di servizio offerto per ottenere la massima soddisfazione – prosegue il manager – Nel 2024, grazie anche alla presenza di un team ancora più strutturato, saremo in grado di svelare una programmazione ancora più ricca con un’elevata qualità di prodotto e servizio, all’autenticità delle esperienze offerte e ad una durata degli itinerari tale da permettere di assaporare appieno ogni momento, senza fretta», prosegue Diego Firenze.

Ottimo l’andamento anche della destinazione Maldive e buoni i flussi per le Filippine, un Paese che cresce anche se lentamente, frenato solo dalla distanza rispetto all’Italia. La Malesia registra invece una domanda elevata, ma un’offerta ridotta dovuta ad una ripresa post pandemica rallentata.