Expedition, l’ultima frontiera delle crociere Seabourn

Con le ultime nate in flotta, Seabourn Venture e Seabourn Pursuit – entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano – Seabourn amplia la propria offerta di itinerari.

La compagnia del ruppo Carnival Corporation, rappresentata in Italia da Gioco Viaggi, vanta un’esperienza di oltre 35 anni nel settore delle crociere di lusso.

Sono 6 le navi della flotta Seabourn dotate di sole suite di varie categorie: alle recenti navi expedition, Venture e Pursuit, le più piccole della flotta, si affiancano Seabourn Sojourn e Seabourn Quest che fanno parte della stessa famiglia con 229 suite quasi tutte con balcone. Seabourn Encore e Seabourn Ovation, sono invece le gemelle dalle 300 suite tutte con balcone.

Le navi Seabourn sono costruite in Italia all’insegna del lusso Made in Italy. Il servizio prevede per molte categorie di cabine un maggiordomo personale che si prende cura di ogni esigenza e desiderio e un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici sulle navi expedition che, con gli zodiac a disposizione, faranno sbarcare nei luoghi più remoti per vivere al massimo l’esperienza di una spedizione polare e non solo.

Il vero lusso per la compagnia risiede nella possibilità esclusiva e insolita di raggiungere destinazioni quasi sconosciute al turismo di massa, grazie alle dimensioni contenute delle navi: dalle isole caraibiche meno battute come St. Barth e Iles des Saintes, all’Antartide dove Seabourn è una delle poche compagnie a sbarcare con gli zodiac, alla navigazione negli stretti fiordi dell’Alaska; e ancora l’avvistamento della fauna selvatica e le escursioni in kayak tra i ghiacciai, sono solo alcuni esempi delle innumerevoli esperienze che riserva una crociera Seabourn.

Tra i punti di eccellenza la cucina di bordo curata da uno degli chef 3 stelle Michelin più premiati degli Stati Uniti, Thomas Keller. Si può scegliere tra i vari ristoranti presenti a bordo senza alcun sovrapprezzo, vini, caviale e champagne inclusi, oltre ad avere a disposizione in suite il minibar sempre rifornito con i prodotti preferiti dal cliente.

Tra le destinazioni top proposte da Seabourn troviamo: Alaska, Artide, Antartide, Passaggio a Nord Ovest, Caraibi e crociere esotiche, Africa e Australia.

La compagnia propone anche la promo “Sail into Savings”, che offre fino al 15% di sconto per prenotazioni entro il 29 ottobre 2024 su selezionate crociere e spedizioni in partenza 2024-26 tra Asia, Hawaii e Pacifico, Alaska, Canale di Panama, traversata atlantica e Mediterraneo con durata da 7 a 25 giorni.

E anche “The Final Sail”, la promozione che offre prezzi vantaggiosi sulle ultime suite disponibili su alcune crociere a tariffa non rimborsabile.

Tra le novità in programma: Seabourn Quest salperà per 22 nuovi itinerari per la stagione 2025/2026 coprendo 46 destinazioni in 13 paesi. Prime fra tutte Australia, Nuova Zelanda e Pacifico per crociere di lusso verso porti poco esplorati e possibilità di pernottamento in località come Melbourne, Cairns, Bora Bora e Tahiti. Seabourn Pursuit prevederà nel corso del 2025 l’esplorazione di nuove destinazioni tra cui la regione del Kimberley in Australia.

E ancora, la compagnia programma la crociera extra luxury Grand Africa, un’esperienza di viaggio ricca di safari, immersioni, snorkeling ed escursioni culturali con 42 scali in 20 Paesi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gioco Viaggi