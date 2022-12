Icon of the Seas, float out della nuova nave più grande del mondo

Ha toccato per la prima volta l’acqua Icon of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean che sarà l’unità da crociera più grande al mondo.

Il varo tecnico è avvenuto nel cantiere Meyer Turku, in Finlandia, con la cerimonia di float out nel bacino di carenaggio.

Icon of the Seas ha poi raggiunto il molo per l’allestimento; la costruzione della nave continuerà fino al momento delle prove in mare.

«L’uscita di una nuova nave è un momento determinante e, nel caso di Icon of the Seas, segna l’inizio di una nuova era di vacanze», ha detto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.

Icon of the Seas è la prima nave di Royal Caribbean a gas naturale liquefatto e utilizza la tecnologia delle celle a combustibile.

Prima di classe Icon, è lunga 365 metri, larga quasi 50 e ha una stazza lorda di circa 250.000 tonnellate: diventa così la nave da crociera più grande del mondo, superando così Wonder of the Seas, che ha stazza lorda pari a circa 237.000 tonnellate. Potrà ospitare a bordo 7.600 passeggeri e 2.350 membri d’equipaggio, ovvero quasi 10mila persone.

Icon of the Seas sarà consegnata alla compagnia a fine 2023 e salperà per il viaggio inaugurale a gennaio 2024. Navigherà da Miami tutto l’anno tra Caraibi orientali e occidentali.