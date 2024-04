Experience e States insoliti nel 2024 di America World

America World chiude il primo trimestre con fatturati e passeggeri in crescita e con previsioni positive per i prossimi mesi, anche grazie a un’offerta potenziata con itinerari fuori dai classici schemi ed experience.

«Malgrado marzo abbia registrato un leggero rallentamento sulle prenotazioni Usa, i dati ad oggi sono molto buoni e in crescita rispetto al 2023 – fa sapere Marco Peci, direttore commerciale Quality Group di cui America World fa parte – Registriamo nel caso degli Stati Uniti una forte richiesta di prodotti sempre più sofisticati e la nostra programmazione giorno dopo giorno si arricchisce di opportunità innovative».

America World ha rinforzato il suo organico nel corso dell’autunno 2023, introducendo nuovo personale di consolidata esperienza e professionalità. America World investe inoltre sulla formazione per gli agenti di viaggi, al fine di fornire loro gli strumenti necessari a finalizzare una vendita.

Tra Academy, roadshow e fam trip è stato delineato un ricco calendario di appuntamenti per tutto il 2024, promossi anche in collaborazione con partner storici quali Brand Usa, Travel South Usa, Philadelphia Convention and Visitors Bureau oltre alle principali compagnie aeree.

«Se i grandi classici dell’ovest e dell’est continuano a rappresentare i prodotti core della nostra programmazione, abbiamo lavorato per proporre alla clientela mete inusuali e modalità differenti per soggiornare, vivere e scoprire luoghi nuovi o già visitati – commenta Damien Tamburo, product manager e titolare America World – La nostra programmazione è articolata e completa; è fatta da una pluralità di prodotti che ci permettono di dare alle agenzie di viaggi più opportunità per raggiungere un nuovo target di clientela e di fidelizzarlo. Accanto ai classici offriamo soggiorni in appartamenti a New York, esperienze active, luxury, naturalistiche, includiamo la possibilità di partecipare a eventi sportivi, musicali e culturali. Abbiamo incluso mete nuove poco battute dal turismo ma capaci di incontrare il gusto e gli interessi della clientela italiana».

La programmazione di America World è stata rinnovata e include nuovi programmi di itinerario in località lontane dall’overtourism ma di grande fascino, quali l’Oregon che offre infinite opportunità di scoperta da vivere in sella a una bicicletta o a un cavallo, oppure facendo hiking, rafting. Si visiteranno città tecnologicamente avanzate come Seattle e Portland che conservano uno stile di vita economicamente accessibile e molto moderno, basato sul perfetto equilibrio tra lavoro e tempo libero da spendere all’aria aperta.

È stata potenziata in generale la programmazione del sud degli Stati Uniti valorizzando città come Atlanta, Savannah, Charleston che da sole meriterebbero un viaggio per la bellezza architettonica e il patrimonio storico che sono riuscite a preservare e tutelare.

Anche Miami, sempre più moderna ed accogliente, e la Florida che sta vivendo un nuovo rinascimento, America World ha lavorato per consolidare i suoi prodotti, sfruttando i numerosi highlight offerti dalla destinazione: i parchi tematici, il Kennedy Space Center, i magnifici litorali della costa ovest e i parchi nazionali. Attrazioni raggiungibili facilmente in tempi brevi capaci di attrarre target differenti.

«Possiamo contare su un’offerta di prodotto sempre più sofisticata che ci permette di soddisfare i clienti più preparati ed esigenti. Abbiamo integrato experience fatte di prodotti, idee, personale esperto e suggestioni e diamo i agli agenti di viaggi strumenti innovativi per raggiungere nuovi mercati e gestire i repeaters in modo innovativo», conclude Damien Tamburo.

