Explora Journeys, crociera inaugurale il 1° agosto

Un ritardo dovuto a materiali, che all’atto della verifica, non soddisfano i requisiti di sicurezza necessari. Sarebbe questo, stando a quanto afferma il Financial Times, il motivo dello slittamento della consegna di Explora I, prima nave del nuovo brand di viaggi in mare di lusso Explora Journeys (Gruppo Msc).

Data che è comunque stata riprogrammata al 24 luglio (la consegna era prevista originariamente il 6 luglio scorso). Posticipata, dunque, anche la crociera inaugurale, che sarebbe dovuta partire il 17 luglio da Southampton, Inghilterra.

La prima partenza di Explora I è ora prevista per il 1° agosto, dal porto di Copenaghen, in Danimarca.

Tutto posposto di un paio di settimane, quindi, per permettere a Fincantieri di sostituire i pannelli isolanti (forniti dall’azienda finlandese Paroc) che sarebbero risultati difettosi, o meglio mancanti della certificazione di sicurezza.

Per le agenzie di viaggi interessate dalle crociere cancellate, la compagnia fa sapere che sono previsti rimborsi per i viaggi annullati dal 17 luglio al 1° agosto; ai clienti coinvolti verrà inoltre riconosciuto un credito del 30% rispetto al valore della prenotazione da poter utilizzare entro i 12 mesi successivi. Infine, non sarà chiesta alle adv la restituzione delle commissioni sugli importi che sono già stati pagati.

Tornando al rinvio, la nota di Explora Journeys ribadisce che “poiché la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio è della massima priorità, abbiamo preso la decisione immediata e responsabile di non prendere in consegna, anche se questo significava cancellare la prima partenza della nave per assicurarci che potesse essere consegnata con la massima sicurezza standard e disporrà di tutte le certificazioni di sicurezza appropriate. I lavori sono attualmente in corso e il costruttore navale sta discutendo con le società di classificazione competenti per ottenere il certificato di sicurezza della nave il prima possibile, in modo che sia pronta per la consegna il 24 luglio e la sua prima partenza il 1° agosto da Copenaghen”.