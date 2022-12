Explora Journeys parlerà italiano. Ecco il team Guest Experience

Ad attendere gli ospiti di Explora Journeys (da luglio 2023 su Explora I) ci sarà un’esperienza di bordo curata nei dettagli, definita da una squadra di talenti, il team Guest Experience guidato da Jason Gelineau, head of product. Ma ancor prima, gli ospiti italiani – all’arrivo e per tutta la durata dei viaggi – riceveranno una spiccata “accoglienza italiana” con il personale che parlerà anche la loro lingua.

Nella ridefinizione dei viaggi di lusso sul mare per soddisfare anche i viaggiatori più esigenti, il brand ha selezionato professionisti leader nelle aree di competenza che vantano già prestigiose esperienze in mare.

«I talenti più brillanti del settore continuano a scegliere di lavorare con noi, a riprova dell’interesse che sta suscitando il nostro brand nel segmento del lusso – ha commentato Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys – In linea con il principio della centralità del cliente che contraddistingue la nostra filosofia, i nuovi colleghi, guidati da Jason Gelineau, rivestiranno un ruolo cruciale in relazione ai nostri ospiti, creando per loro un percorso di scoperta e appagamento, per una nuova esperienza sull’oceano. Il nostro proposito, insieme ai nostri ospiti, è quello di lasciare un’impronta positiva sulle comunità che visiteremo».

Innanzitutto, Jason Gelineau, è responsabile dell’esperienza e delle attività di bordo per gli ospiti. Prima di ricoprire questo ruolo è stato per tre anni brand performance manager per la divisione crociere di Msc, gestendo le navi basate negli Usa e l’isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve. In precedenza è stato hotel director di Seabourn Cruises per tre anni, general manager di Oceania Cruises per otto anni e ha svolto funzioni di bordo per The World of ResidenSea e Silversea Cruises. Ha dedicato tutta la vita lavorativa all’ospitalità, con circa 24 anni in mare su oltre 35 di carriera.

Head of Culinary è lo chef francese Franck Garanger, che ha lavorato in locali di caratura mondiale al fianco di nomi tra i più prestigiosi del panorama gastronomico come Paul Bocuse, Alain Passard e Thierry Marx, prima di girare il mondo con Silversea Cruises come fleet corporate chef e con Oceania Cruises come culinary director.

Alban Gjoka è il senior lead culinary operations. È stato head of culinary operations di Tui United Kingdom Cruises per cinque anni e senior executive chef di Oceania Cruises per dieci anni.

Thibaut Briançon ricopre il ruolo di senior lead, food & beverage services, proviene da Paris Society, dove ricopriva il ruolo di area project manager e prima ancora da Ducasse Conseil, dove è stato senior consultant per quattro anni.

Julanda Marais è stata nominata senior lead Spa operations. Prima è stata regional Spa director di Jumeirah Group negli Emirati Arabi Uniti e senior Spa director in diverse destinazioni Four Seasons in Medio Oriente e Africa. Parte della sua carriera si è svolta in mare con Crystal Cruises e inaugurando World of ResidenSea con Clinique La Prairie.

Senior lead, entertainment and enrichment è Drew Gowland, che ha un’ampia esperienza artistica, in quanto fondatore di Mga Academy of Performing Arts, a Edimburgo, e suo ceo per 15 anni. Drew ha anche passato 19 anni in mare ricoprendo diversi ruoli nel settore intrattenimento per P&O, Celebrity, Cunard e più di recente, Seabourn.

Responsabile delle housekeeping operations è Carmela Paval, che proviene da Seabourn, dove ha svolto la funzione di corporate trainer, executive housekeeper per cinque anni. In precedenza, Carmela è stata new build corporate trainer, executive housekeeper sulle navi Seabourn Encore e Seabourn Ovation.

A capo delle hotel operations c’è Vitor Alves. È stato director, hotel operations di Scenic Discovery Yacht e Emerald Yacht Voyages per due anni e ancora prima ha lavorato 17 anni per Seabourn, inizialmente come hotel director di bordo, poi come deputy director, new build and expeditions.

Infine, Paolo Milordo, ricopre il ruolo di traveling food & beverages service lead. È stato corporate service manager di Regent Seven Seas Cruises per sette anni e ancora prima, corporate service manager di Oceania Cruises per quattro anni.