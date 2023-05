Explora Journeys svela la suite Owner’s Residence

Explora Journeys mostra in anteprima il design della Owner’s Residence a bordo di Explora I, la prima delle sei navi del brand lifestyle di lusso del gruppo Msc che debutterà il prossimo 8 luglio. Si tratta della suite più ampia della nave, con diversi spazi per rilassarsi, divertirsi e rigenerarsi ammirando i panorami dell’oceano dalla terrazza privata che si estende per tutta la larghezza della nave. Gli spazi coprono un’area complessiva di 280 mq, con 155 mq dedicati alla suite e 125 mq alla terrazza esterna con vasca idromassaggio a sfioro e tavolo per otto persone.

Può ospitare fino a tre adulti o due adulti e un bambino di età inferiore a 18 anni.

«Ogni aspetto del design della Owner’s Residence riflette la cura meticolosa di ogni dettaglio – dichiara Jason Gelineau, head of product di Explora Journeys – Per fornire ai nostri ospiti un’esperienza senza pari abbiamo collaborato con i marchi più rinomati: i divani e le sedie sono degli iconici brand Knoll e Molteni & C., gli arredi esterni di Manutti, le sofisticate soluzioni di illuminazione sono progettate da Astep e l’elegante bagno con doppio lavabo è realizzato in prezioso marmo di Calacatta. Tutti questi incredibili dettagli danno vita a un senso di eleganza dall’atmosfera casual e rilassata di stile europeo».

Gli ospiti della Owner’s Residence avranno a disposizione un servizio maggiordomo dedicato gestito dal residence manager, assistenza per i bagagli, servizio di pianificazione dei trasferimenti e degli itinerari, oltre al servizio di ristorazione in suite. Godranno, inoltre, di una priorità illimitata per le prenotazioni presso tutti i bar e ristoranti della nave e di un trattamento omaggio presso la Ocean Wellness – The Spa.

La Owner’s Residence include una serie di dotazioni e benefici, tra cui un sistema letto matrimoniale su misura, un telescopio, biancheria da letto Frette, una vasta selezione di cuscini e un asciugacapelli Dyson Supersonic. Gli ospiti avranno anche accesso a una panca e attrezzi Technogym, un bar privato rifornito in base alle loro preferenze e una bottiglia di benvenuto di Dom Pérignon Vintage 2013.

Explora Journeys ha privilegiato soluzioni sostenibili, come prodotti per il bagno ricaricabili, una macchina per il caffè espresso con capsule biodegradabili e una bottiglia per l’acqua personale ricaricabile in omaggio per ogni ospite della suite.

Inoltre, gli ospiti che soggiornano nella Owner’s Residence avranno a disposizione trasferimenti di terra tra casa e l’aeroporto, un pernottamento in hotel omaggio prima o dopo la crociera e trasferimenti andata/ritorno tra l’hotel e il porto. In più, in base alla disponibilità, potranno anche avere un autista privato a terra e priorità illimitata sulle prenotazioni di tutti i bar e ristoranti di bordo.