Explora Journeys svela le destination experience in Nord Europa

Una selezione di esperienze in Nord Europa, caratterizzate da un mix di destinazioni rinomate, come Copenaghen o Edimburgo, e di porti meno noti, come Leknes nelle isole Lofoten o Ísafjörður in Islanda. Sono le destination experiences di Explora Journeys, annunciate dalla compagnia per Explora I, la prima di sei navi di lusso che si uniranno alla flotta.

Il brand di viaggi e lifestyle di lusso ha svelato dettagli sulle esperienze da poter fare nelle destinazioni toccate durante il viaggio in mare. Natura mozzafiato, culture autentiche, prelibatezze culinarie, atmosfera intima per piccoli gruppi, da due a 25 ospiti, enfasi su incontri esclusivi fuori dai percorsi turistici, improntati a un passo più lento, che consentirà di immergersi completamente, senza lasciare traccia del proprio passaggio.

«Per creare le nostre esperienze, abbiamo cominciato dalla comprensione della vera essenza di ogni destinazione, identificando poi modi nuovi per offrire ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nella cultura locale, assaporare cibo autentico e scoprire gemme nascoste – ha commentato Sacha Rougier, head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys – Abbiamo selezionato i tour operator nostri partner uno a uno, consapevoli del fatto di volerci differenziare proponendo agli ospiti una serie molto ampia di esperienze, ciascuna delle quali in grado di connettersi a fondo con la destinazione. Sotto l’egida del Global Sustainable Tourism Council (Gstc) collaboriamo con Travelife for Tour Operators, il programma di formazione, gestione e certificazione della sostenibilità nel turismo leader a livello internazionale».

In Norvegia, gli ospiti potranno scoprire alcuni litorali suggestivi alla volta dei fiordi norvegesi. Approdando oltre il Circolo Polare Artico, a Leknes, nelle isole Lofoten, si potrà partecipare a una serie di avventure incentrate sulla natura. A Geiranger, prevista un’escursione di nordic walking, con vista su scogliere e cascate. Dal porto di Molde, una nave vichinga accompagnerà gli ospiti alla scoperta di un villaggio di pescatori del Settecento, mentre altre esperienze includeranno una cena gourmet con piatti abbinati ai migliori liquori norvegesi a Trondheim e un’escursione sull’iconica linea ferroviaria di Flåm.

In Danimarca convivono design e natura. Per scoprire la capitale in modo diverso, si potrà partecipare a una visita guidata di Copenaghen in kayak, mentre la natura sarà la protagonista a Skagen, dove si potranno ammirare le dune di Grenen in continuo spostamento. Alle isole Faroe ci saranno sessioni di yoga all’aperto e un’escursione al lago sospeso sul mare di Leitisvatn.

In Islanda, numerose esperienze per i viaggiatori più attivi. A Reykjavik gli ospiti potranno sorvolare a bordo di un elicottero decine di crateri vulcanici o nuotare nella famosa laguna blu, mentre a Ísafjörður potranno partecipare all’avvistamento delle balene. Dal porto di Akureyri, avranno l’opportunità di imbarcarsi per visitare la remota isola di Grimsey, mentre ad Akureyri potranno ammirare la Cascata degli Dei o conoscere da vicino i cavalli islandesi.

In Svezia, spazio per la mindfulness e il mix tra natura rilassante e città vivaci. Durante un’escursione nei boschi con sessione di meditazione a Göteborg, gli ospiti potranno riconnettersi con la natura in un’antica riserva naturale nella verde campagna svedese, concludendo con un pranzo nei boschi. Una giornata all’insegna del benessere e della cucina svedese attende gli ospiti sulla ventosa isola di Hamneskar.

Nei Paesi Bassi, si potrà visitare Rotterdam, con i suoi diversi stili architettonici o scegliere un’escursione a bordo di un tram con musica dal vivo. Per gli appassionati d’arte, Explora Journeys ha organizzato una visita privata oltre l’orario di chiusura al Mauritshuis, dove un curatore esperto guiderà gli ospiti attraverso il museo che ospita alcuni dei capolavori più amati al mondo, come la Ragazza con l’orecchino di perla. Nella sala dorata, sarà servita una cena a tre portate, che potranno essere assaporate ammirando i dipinti di Pellegrini e ascoltando musica classica dal vivo.

Nel Regno Unito, gli ospiti potranno partecipare a una serie di esperienze. Qui, paesaggi verdeggianti, retaggio monarchico e scoperte musicali uniche faranno a gara per contendere l’attenzione dei visitatori. Gli ospiti godranno dell’accesso Vip al Royal Edinburgh Military Tattoo. Le altre esperienze includono una visita privata a una delle principali distillerie di whisky della Scozia, una masterclass di cucina a Lerwick, nelle isole Shetland, utilizzando il miglior pesce locale, e una visita privata allo Strawberry Field di Liverpool, il parco giochi di John Lennon bambino.

Infine, in Groenlandia, ci si potrà immergere nella quiete di paesaggi vastissimi, ma anche di vivere avventure dal porto di Qaqortoq, come un’escursione in elicottero con atterraggio su un ghiacciaio o una visita alle terme di Uunartoq con immersione nelle sue acque bollenti. A Nuuk, i viaggiatori potranno interagire con gli abitanti del posto partecipando a uno dei tradizionali incontri Kaffemik. E i sogni degli appassionati di golf si avvereranno con una partita sull’unico campo da golf in erba dell’Artico.

È possibile prenotare le Northern European Destination Experiences di Explora Journeys per i viaggi inaugurali con partenze dal 17 luglio 2023. Inoltre, gli ospiti possono arricchire il loro viaggio con soggiorni in hotel di lusso prima e dopo la crociera, nell’ambito del programma del viaggio.

Explora I, prima delle sei navi di lusso della flotta del brand, sarà battezzata l’8 luglio 2023 a Civitavecchia, vicino a Roma.

Per gli ospiti, è possibile prenotare tramite il proprio agente di viaggi di fiducia.