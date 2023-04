Expo 2030: Enac e AdR a sostegno della candidatura di Roma

Enac e Aeroporti di Roma a sostegno della candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030. Il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e l’ad Marco Troncone hanno accolto la delegazione del Bureau International des Expositions al Cerimoniale dell’aeroporto di Roma Fiumicino. La rappresentanza Bie è arrivata lunedì 17 aprile in Italia per una serie di incontri istituzionali e per un’ispezione di alcuni giorni con il compito di verificare lo stato d’avanzamento dei vari dossier di candidatura, dei master plan e dei progetti in corso di pianificazione.

L’Enac e AdR sono al fianco dei promotori in una serie di iniziative che vedono impegnata l’autorità per l’aviazione civile e il gestore aeroportuale a supporto di eventi in ambito aeronautico e culturale. Tra questi la mostra fotografica “Roma Expo 2030: eterna evoluzione” organizzata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, assieme al Comitato Promotore Expo 2030 Roma e allestita presso lo scalo romano. L’Enac ha già anticipato alle Istituzioni organizzatrici e al Comitato Promotore Expo 2030 Roma la più ampia disponibilità a collaborare, per le parti di competenza, sugli aspetti di innovazione tecnologica e in particolare sulla mobilità aerea innovativa e sulle smart city.