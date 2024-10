Family tourism, idee di viaggio per incontrare Babbo Natale

Una carrellata di destinazioni da sogno, per chi viaggia in famiglia, dove poter “incontrare” Babbo Natale. Si va dalla Lapponia alla Svizzera, passando per l’autentica Arendelle di Frozen. E c’è anche tanta Italia tra le proposte per grandi e piccini.

APPUNTAMENTO A ROVANIEMI NELLA CHRISTMAS HOUSE CON GIVER

Dici Babbo Natale e viene subito in mente Rovaniemi: è questa, sul Circolo Polare Artico nella Lapponia finlandese, la destinazione più ambita per chi intende incontrare Santa Claus a casa sua. Qui si può visitare il Villaggio di Babbo Natale, la Christmas House, e imbucare la famosa letterina nella cassetta rossa dell’Ufficio postale tutto l’anno. Si può volare a Rovaniemi anche all’inizio di dicembre, nonostante quest’anno il calendario non concede il ponte a Sant’Ambrogio e Immacolata. Il pacchetto è firmato Giver che, per il Mondo di Babbo Natale, propone un’offerta che comprende 4 giorni in mezza pensione, con partenza per Rovaniemi da Milano Malpensa giovedì 5 dicembre e rientro sempre sullo scalo milanese domenica 8 dicembre. Il volo speciale diretto evita così lo scalo a Helsinki alle famiglie con bambini. Tra le attività previste ci sono la visita in bus al villaggio di Babbo Natale e l’incontro privato con Santa Claus, l’assistenza in lingua italiana durante il viaggio, l’abbigliamento termico per l’intero soggiorno nella città e un pernottamento gratuito a Milano Malpensa per passeggeri residenti a oltre 250 km dall’aeroporto. Giver continuerà a confezionare pacchetti ad hoc, ideali per le famiglie, per l’intero periodo natalizio. Imperdibile, oltre alla casa di Babbo Natale, la mitica aurora boreale.

MAGICAL WINTER NEL PARCO DI MORA

I boschi ammantati di neve e le luci dei cieli del Nord sono ambientazioni già di per sé fiabesche e la suggestione cresce in luoghi come Mora, città svedese nella contea di Dalarna, a circa 300 km a nord-ovest della capitale Stoccolma. Qui si trova il parco a tema Santaworld, dove Babbo Natale si può incontrare in ogni stagione e non è da solo. Il contesto ricrea atmosfere e ambientazioni da fiaba, popolandosi di personaggi tipici dei mondi fantastici, dai draghi alle fate, dagli elfi ai troll. Si possono vivere diverse attività all’aperto nei 18 ettari in cui si estende il parco, tra performance, musica, danza e teatro, con diverse tematizzazioni nei vari periodi dell’anno. Il Magical Winter inizia a fine novembre con varie date di apertura fino al 7 gennaio.

FESTA TUTTO L’ANNO

Per gli irriducibili del Natale anche quando non è stagione, ci sono destinazioni dove l’atmosfera festosa si può vivere tutto l’anno. Una è Rothenburg ob der Tauber in Germania. Qui decorazioni, alberi e naturalmente Babbo Natale vivono per 12 mesi, grazie soprattutto alla tradizione dello storico brand Käthe Wohlfahrt e del suo Christmas Village. Nel 1991 Harald Wohlfahrt acquistò il primo pezzo della sua collezione privata, un Santa Claus alto 1,25. Oggi la raccolta è cresciuta ed è diventata l’esposizione permanente del Christmas Museum, si incontra Babbo Natale e se ne approfondisce la storia.

SAN NICOLA ARRIVA IN BARCA NEL PAESE DI ELSA

E se la consuetudine vuole che Babbo Natale arrivi volando sulla slitta trainata dalle renne, ci sono in Europa anche tradizioni più originali, per scoprire le quali si può far rotta in Austria. Qui, a Hallstatt, non si guarda al cielo ma all’acqua: arriva a bordo di una barchetta che solca il lago. Anzi, in realtà si tratta di San Nicola, ovvero della figura del santo da cui trae origine l’universalmente noto Santa Claus: è lui il primo a portare i doni ai bambini. Buona occasione di viaggio per giocare d’anticipo: arriva a inizio dicembre, accompagnato dal suo servitore che porta con sé mele, nocciole e cioccolato. Curiosità: pare sia stato proprio questo paesino in Alta Austria a ispirare l’Arendelle di Frozen.

A MONTREAUX SUL TRENINO DELLE FIABE

Tra le destinazioni europee in cui incontrare Santa Claus è una tradizione Montreux, in Svizzera, dove ogni anno torna il Villaggio di Babbo Natale e svetta a 2.042 metri di altitudine. Suggestiva è anche la modalità per raggiungerlo: si sale a bordo del treno a cremagliera che si arrampica in cima al Rochers-de-Naye. La Santa’s House è aperta dal 21 novembre al 24 dicembre, con tutto un corollario di decorazioni, personaggi delle fiabe e un certificato ufficiale di Santa Claus. E non mancano i mercatini. Sulla piazza del mercato di Montreux, inoltre, è possibile imbattersi nell’altra famosa attrazione: Babbo Natale volante sulla sua slitta.

SLITTINI E POLAR EXPRESS IN TRENTINO

A Trento torna il Villaggio incantato di Babbo Natale: l’appuntamento è dal 22 novembre al 6 gennaio in piazza Dante, per vivere l’avvento partecipando a un ricco programma di attività a tema, tra cui giochi, letture e laboratori manuali. Tra le attrazioni ci saranno anche il trenino Polar Express, la pista degli slittini e la ruota panoramica alta 32 metri. A Levico Terme le feste hanno l’atmosfera della tradizione: il mercatino di Natale infatti trova la sua scenografia all’interno del Parco Secolare degli Asburgo, dove dal 23 novembre al 6 gennaio si tiene la ventitreesima edizione del Mercatino di Natale asburgico. Qui, tra una cinquantina di casette di legno dove trovare prodotti gastronomici ed artigianali locali, non manca Babbo Natale sul suo trono. I bambini lo potranno incontrare, visitare il Villaggio degli Elfi e assistere alla sfilata di Babbo Natale. Anche Riva del Garda ha la sua Casa di Babbo Natale, dove è possibile partecipare a una serie di attività e laboratori creativi. I bambini possono naturalmente scrivere la loro letterina, ma anche partecipare a workshop di meccanica, pasticceria, falegnameria con gli elfi e assistere a una serie di spettacoli.

SULLE ORME DEGLI ELFI TRA BORGHI, CASTELLI E BOSCHI

Un angolo di Langhe, Roero e Monferrato in versione festosa: dal 16 novembre al 22 dicembre, tre i paesi che ospiteranno il “Magico Paese di Natale”. Per l’occasione, il Castello Reale di Govone, borgo collinare patrimonio Unesco, diventa la residenza di Babbo Natale e insieme con il mercatino natalizio di Asti e il presepe vivente a San Damiano d’Asti accoglieranno i visitatori per sei weekend all’insegna delle feste e della scoperta del territorio tra castelli, vigne, foliage e tradizione enogastronomica. Quest’anno il percorso della Casa di Babbo Natale a Govone si rinnova. Un narratore d’eccezione accoglierà il pubblico fuori delle mura, introducendolo al cuore della festa, alla scoperta di un villaggio natalizio, tra musica, laboratori e teatro. E in Piemonte anche gli scenari naturali offrono esperienze natalizie: è il caso della Grotta di Babbo Natale a Ornavasso (Vb), dove Santa Claus lo si incontra dopo aver percorso un sentiero nel bosco (che per l’occasione è popolato dagli elfi), e aver raggiunto una cava sotterranea. Appuntamento nei weekend dal 30 novembre al 26 dicembre.

MILANO SI ILLUMINA NEL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE

Un appuntamento consolidato dell’inverno meneghino è il Villaggio delle meraviglie, ribattezzato Milano Christmas Village. Dal 16 novembre al 6 gennaio i centralissimi Giardini Indro Montanelli, a Porta Venezia, ospitano giostre, stand, piste di pattinaggio sul ghiaccio e, naturalmente, la casa di Babbo Natale, dove è possibile incontrare non solo Santa Claus, ma anche Mamma Natale e, a tempo debito, la Befana. Alle porte di Milano apre poi i battenti La magia del Natale, villaggio che anima il Carroponte di Sesto San Giovanni dall’8 novembre al 22 dicembre. Nel parco allestito, che sarà grande oltre 25mila mq, tra mercatini, ruota panoramica e pista di pattinaggio che quest’anno raddoppia le dimensioni, protagonista sarà la Casa di Babbo Natale. Qui i più piccoli potranno preparare la loro letterina, incontrare Santa Claus e affidargli la propria lista dei desideri. Il villaggio ospita anche la Fabbrica dei giocattoli.

ALLE TERME C’È IL TEMPIO

Montecatini Terme propone un pacchetto esperienziale. La cittadina termale toscana punta ad attrarre grandi e piccoli con offerte combinate. Il fulcro è il Tempio di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrarlo e partecipare ad attività come missioni segrete, party e momenti benessere per la famiglia, anche con soggiorni nei family hotel.

OH CHE BEL CASTELLO

Nel Lazio, dal 17 novembre al 6 gennaio, il Castello di Lunghezza si trasforma nel Fantastico Castello di Babbo Natale, che accoglie i suoi ospiti nella sala del trono, ma anche nei suoi appartamenti, tra sala da pranzo con maggiordomo e camera da letto. Si viene accolti dalla fata delle nevi e si possono anche incontrare gli elfi nel villaggio allestito nella Corte, nonché spedire la letterina all’ufficio postale e visitare la Fabbrica dei giocattoli.