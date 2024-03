FareTurismo torna a Roma. Onorato: «Ponte tra domanda e offerta di lavoro»

Formazione. Lavoro. Innovazione. Sono le parole d’ordine dell’edizione 2024 di FareTurismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, che ha luogo presso l’Università Europea di Roma da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo 2024. L’iniziativa, ideata e organizzata dalla Leader srl, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa proprio presso la sede dell’ateneo.

«FareTurismo non è solo un appuntamento, ma un modo concreto per fare sistema – ha sottolineato in apertura Ugo Picarelli, fondatore e direttore di FareTurismo – È importante che a monte ci sia il rispetto delle esigenze rappresentate dal sistema imprenditoriale, il quale risponde alle esigenze del turista che, oggi, chiamiamo viaggiatore».

Il turismo «è un servizio che si basa sulla risorsa umana, che significa esperienza, competenza, professionalità – ha poi spiegato Picarelli alla redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine, a margine dell’evento – Sono le imprese che devono prendersi cura di tutto questo, anche attraverso le organizzazioni datoriali, coloro che le rappresentano nel confronto con le istituzioni. In questo senso, è giusto rimarcare quanto siano importanti la formazione, il lavoro e le politiche attive in un sistema di welfare. Se le organizzazioni datoriali condividono i giusti processi e fanno sistema, si crea un circolo virtuoso».

Come FareTurismo, «siamo un’associazione autonoma e libera, messa in campo per aiutare i giovani. Proprio attraverso queste tre giornate, in cui presentiamo l’offerta accademica e le opportunità professionali, cerchiamo di fare qualcosa nel nostro piccolo. Per questo, invitiamo le associazioni datoriali a farsi da tramite nella scelta dei percorsi didattici, partendo dal ministero dell’Istruzione. L’interlocuzione tra mondo del lavoro, università e scuola deve essere costante, così da mettere in campo un’offerta sempre più competente e professionale».

La manifestazione è giunta alla sua 23ª edizione – 11 a Roma, 1 a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno – e rappresenta un punto di riferimento ormai consolidato per il comparto turistico, grazie allo stimolo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, come testimoniato anche nell’intervento di Padre Pedro Barrajón LC, rettore dell’Università Europea di Roma, che ha spiegato: «Il turismo è legato allo sviluppo del Paese e della società, uno sviluppo che sia sostenibile ed ecologico, che vada di pari passo con la crescita umana. Sosteniamo un turismo che sia produttivo e a favore della persona umana, che faccia sì che la bellezza di un paese come l’Italia sia conosciuta e apprezzata dal mondo intero».

A FareTurismo saranno presenti sia Roma Capitale che la Regione Lazio, con propri spazi nel salone espositivo, informando sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo. Le istituzioni territoriali sono intervenute anche nella conferenza di presentazione, a partire da Roma Capitale con Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, che ha sottolineato come «creare un ponte tra domanda e offerta di lavoro è uno scopo nobile, al quale siamo particolarmente interessati. Roma, infatti, vive un’onda positiva, sta scalando tutte le classifiche mondiali per gli arrivi, questo crea ricadute economiche che hanno senso se creano anche grandi ricadute occupazionali».

«La formazione è la parte essenziale del lavoro, è centrale che i nuovi assunti siano pronti, con le giuste competenze, ad affrontare il viaggio che li attende» è stata invece la riflessione di Edy Palazzi, vicepresidente della Commissione Regionale Cultura, spettacolo, sport e turismo.

«Tanta parte della nostra economia dipende dal settore del turismo, gran parte del nostro comparto non è ancora del tutto valorizzato. L’Università Europea è felice di ospitare questa edizione di FareTurismo, noi cerchiamo proprio di formare gli studenti sulle competenze necessarie per inserirsi nel mondo del turismo», ha ricordato Gianluca Casagrande, vicecoordinatore del corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio.

Il turismo come volano per tutta l’economia italiana è la lettura emersa anche dall’intervento del vicepresidente di Federalberghi Giuseppe Roscioli, secondo cui «il ritorno dei viaggi, dopo la pandemia, ha portato tanti cambiamenti. Ci stiamo adattando a nuove forme di ospitalità, a Roma sono arrivate grandi catene internazionali, un segnale importante per la città. Cerchiamo di cavalcare questo momento positivo nella maniera ottimale».

Un’esortazione a «superare la visione del turismo come un lavoro passeggero» è arrivata da Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti, che ha aggiunto: «Questo comparto è la chiave di volta di tutto il sistema Paese, è una scelta professionale non più solo transitoria. Per questo, ha bisogno di formazione».

«Ci aspetta un anno con previsioni positive per quanto riguarda gli arrivi – ha spiegato la presidente di Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo – Per questo è importante avere staff formati, che conoscano le lingue».

«Siamo come le forze dell’ordine o gli ospedali, si lavora tutti i giorni. È un lavoro che va affrontato con il sorriso», è stato l’invito finale della presidente.

FareTurismo si svolge con il patrocinio di ministero del Turismo e ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Unioncamere, Enit e in collaborazione con Federalberghi Roma e Federalberghi Lazio, Ebit Ente Bilaterale Industria Turistica, Ebtl Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

Il cartellone è ricco di appuntamenti, dal recruitment a momenti di formazione e approfondimento sui temi legati al turismo – sì – ma anche all’innovazione e alla tecnologia. Si inizia giovedì con 2mila colloqui di selezione per 500 profili ricercati con opportunità di assunzione o stage da parte di 46 aziende appartenenti a catene alberghiere, hotel, tour operator, terme, agenzie per il lavoro. I colloqui sono prenotabili dal sito di fareturismo. Siete pronti? Basta un clic.