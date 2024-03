Torna FareTurismo con 2.000 colloqui di lavoro a Roma

Torna a Roma FareTurismo, l’unico marketplace nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla 23ª edizione che si terrà presso l’Università Europea di Roma dal 20 al 22 marzo.

Un ritorno in grande stile e sempre più atteso dopo che la pandemia ha sottratto negli ultimi due anni ben 300mila lavoratori al turismo, una “emorragia” causata dall’esodo verso altri settori o il ricorso a sussidi statali; in aggiunta, la precarietà maggiore nel turismo (41%) rispetto al mondo del lavoro in generale (22%) e la cospicua quota di impieghi stagionali (14% contro il 2%) hanno sempre richiesto “normalità” e qualità del lavoro sia attraverso il costante aggiornamento professionale per gli occupati che la certificazione delle competenze per i neo addetti. A complicare poi il quadro occupazionale nel turismo, le retribuzioni poco interessanti, il disinteresse da parte del mondo giovanile ad accettare sacrifici nei fine settimana e buste paga affatto competitive rispetto a quelle dei coetanei inseriti in altre attività professionali.

Recentemente, con il “Bonus Estate 2023”, il governo ha cercato di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale, riconoscendo un bonus pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

Ora con FareTurismo torna una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo un programma che prevede un orientamento sulla formazione post diploma e post laurea e presentazione delle figure professionali: al mattino sarà presentata l’offerta formativa accademica e dell’Istruzione Tecnica Superiore Its e i profili a cura dei manager di Ehma e Federalberghi Roma (hôtellerie), delle associazioni di Solidus (ricevimento, cucina, sala, bar, piani, servizi), di Blastness (revenue e marketing); una serie di colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro; e ancora seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali; e incontri dei presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia).

Nel corso dell’evento sono programmati circa 2.000 colloqui di selezione per 500 profili ricercati con opportunità di assunzione o stage da parte delle 47 aziende (catene alberghiere, hotel, tour operator, terme, agenzie per il lavoro), prenotabili dal sito di FareTurismo).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di FareTurismo.