Fce Awards 2025, via alle candidature per gli Oscar del Mice

Aperte le candidature agli Fce Awards, gli Oscar del turismo congressuale, riconoscimenti istituiti più di 10 anni fa dall’associazione della meeting industry italiana Federcongressi&eventi.

Quattro sono i titoli in palio: Fce Award Creatività, Fce Award Innovazione, Fce Award Sostenibilità e Fce Members Choice 2025.

Quest’anno, per la prima volta, sarà una giuria composta dai giovani talenti del Mice del Progetto Mentore – che offre l’opportunità a giovani studenti di corsi di laurea e master sul mondo degli eventi di entrare in contatto diretto con i protagonisti della meeting industry – a valutare i progetti di eventi e congressi candidati ai premi.

I prescelti saranno premiati durante la Convention nazionale di Federcongressi&eventi “Futuro in Scena-Abbracciare il passato. Innovare il domani” di Napoli, che si svolgerà da 27 febbraio al 1° marzo.

Il premio Fce Members Choice sarà invece votato dai soci partecipanti alla convention tramite eposter.

Nel 2024 i riconoscimenti assegnati per Fce Award Creatività sono andati a Turismo Torino per Nitto Apt Finals; per Fce Award Innovazione a Nume Plus per Medcase; per Fce Award Sostenibilità a Oic Group per Oic Cambia pelle e il Fce Members Choice è stato assegnato a Villa Erba per sostenibilità per un futuro migliore.

Per candidarsi agli Fce Awards i soci possono inviare a Federcongressi&eventi entro il 7 febbraio una presentazione in power point o un video che riassuma sinteticamente il proprio progetto.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Federcongressi&eventi