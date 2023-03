Federturismo, Lalli: «Mancano figure professionali, serve formazione»

«Preoccupati per la mancanza di figure professionali, serve una formazione di qualità». La presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, lancia l’allarme nel corso del suo intervento a FareTurismo e precisa: «Con la pandemia il turismo ha perso circa 200mila lavoratori che si sono orientati altrove e il paradosso è che nonostante nel 2022 la domanda di lavoro nel settore sia aumentata del 15,4%, mancano le figure adatte a ricoprire i ruoli vacanti con la prospettiva che nei prossimi cinque anni quasi un quarto dei posti di lavoro resterà scoperto».

C’è difficolta nel reperire non solo figure di alto profilo, ma anche cuochi d’albergo, camerieri, tecnici del marketing. Inoltre, è indispensabile l’aggiornamento delle competenze degli operatori. E c’è un altro problema, sottolinea Lalli: «Il mismatch fra domanda e offerta di lavoro è ormai un’emergenza. Il mondo della formazione registra una grave carenza strutturale di risorse umane e l’università non è allineata alle esigenze del mondo produttivo».

La presidente di Federturismo Confindustria poi fa notare come si siano dilatati i tempi per la ricerca di alcuni profili, raggiungendo anche l’anno e determinando conseguenze pesanti sull’erogazione dei servizi e sui bilanci delle imprese che spesso sono costrette a formare i candidati in azienda, con costi notevoli a loro carico.

Il punto, dice Lalli, è proprio questo: «Lo scarso raccordo tra istruzione e occupazione. C’è il timore che il sistema scolastico-accademico non sia in grado di soddisfare la richiesta di competenze che proviene dal mondo delle imprese.

Ecco perché c’è bisogno di rafforzare le attività di orientamento per ridurre il disallineamento fra domanda e offerta. FareTurismo rappresenta ormai da anni una preziosa occasione d’incontro per i giovani che devono intraprendere il loro futuro professionale e per gli addetti ai lavori che desiderano mantenersi aggiornati».