Ferrovie, Gruppo Fs: stanziati 25,5 miliardi di euro per 283 gare

Un totale di 25,5 miliardi di euro. È la cifra stanziata dal Gruppo Fs per 283 nuove gare, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture ferroviarie. Superato in questo modo il tetto dei 21 miliardi per le procedure avviate nel 2022, di cui oltre 10 – riferisce FsNews – per opere previste dal Pnrr.

Oltre 10, invece, i miliardi per gli appalti aggiudicati, di cui la metà in Pnrr. Solo a dicembre sono state pubblicate 46 gare per più di 8 miliardi di euro.

Sono in gran parte dedicate ai progetti per il sud Italia le gare lanciate lo scorso anno.

Sei in Sicilia, per un ammontare complessivo di 6 miliardi: permetteranno di aprire tutti i cantieri della Palermo-Catania-Messina nel 2023.

La tratta Battipaglia-Romagnano, parte della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, per una somma di oltre 2,16 miliardi finanziati con risorse Pnrr.

La nuova linea Ferrandina-Matera La Martella.

Tra le altre gare la Circonvallazione di Trento, il passante della stazione alta velocità del nodo di Firenze, i collegamenti con gli aeroporti di Bergamo e Venezia, la Codogno–Cremona–Mantova e il Nodo di Verona Ovest.

Per quanto riguarda le gare già aggiudicate, invece, spiccano la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, dell’Ertms, la fornitura di oltre 200.000 tonnellate di acciaio per rotaie, per il raddoppio della Termoli-Lesina, due lotti della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione del passante e della stazione Alta Velocità del nodo di Firenze.

Si è concluso, invece, con 4,6 miliardi di euro di gare pubblicate e altrettante aggiudicate il 2022 di Anas. 25 i bandi di gara solo a dicembre per un totale di circa 1,7 miliardi di euro in tutta Italia, stanziati per il potenziamento e la manutenzione della rete, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza.