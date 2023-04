Patto Ita-Fs, arriva il biglietto unico aereo+treno

Il biglietto unico aereo+treno è finalmente una realtà con Ita Airways, Trenitalia e Aeroporti di Roma: trinità che sancisce un importante passo in avanti nell’intermodalità dei trasporti in Italia. Da questo momento, grazie alla tecnologia Accesrail, sarà possibile acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un’unica transazione e connettere le principali città italiane servite dall’Alta Velocità di Frecciarossa con lo scalo di Fiumicino, passando senza soluzione di continuità dal treno all’aereo e viceversa. E se la fase di avvio è già partita, il lancio ufficiale del prodotto è previsto a fine aprile, in vista dell’alta stagione estiva.

Adeguate alla nuova realtà anche le infrastrutture con l’installazione di un banco check-in di Ita nella stazione ferroviaria dell’Aeroporto di Fiumicino. Un servizio dedicato a chi raggiunge l’aeroporto in treno a bordo di un Frecciarossa o del Leonardo Express da Roma Termini, per proseguire il viaggio con la compagnia tricolore verso una destinazione internazionale o intercontinentale servita dalla stessa Ita.

Sul sito del vettore – a questo link – tutte le opportunità di viaggio in treno dalle principali stazioni ferroviarie d’Italia.

Si potrà partire “ad esempio da Padova”, spiega la compagnia, “con i Frecciarossa di Trenitalia, arrivare alla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Roma Fiumicino, fare il check-in al desk dedicato per volare a Londra e raggiungere Edimburgo: tutto con un solo biglietto”.

Il banco check-in alla stazione di Fiumicino sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19 “anche in modalità drop-off per chi ha effettuato l’accettazione online” e “potrà essere utilizzato da tutti i passeggeri che hanno un biglietto combinato treno e aereo con volo Ita Airways in prosecuzione verso destinazioni internazionali. Sono esclusi i passeggeri diretti negli Usa e in Israele che, per espressa richiesta delle Autorità dei Paesi di destinazione, dovranno effettuare l’accettazione presso i banchi nel terminal di partenza”.