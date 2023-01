Fiavet Piemonte proroga i termini di iscrizione al 30 gennaio

È stata prorogata fino al 30 gennaio la campagna acquisti di Fiavet Piemonte, con quota ridotta a 200 euro per tutti i nuovi iscritti.

«Abbiamo un’offerta di servizi importante per i nostri associati – spiega Gabriella Aires, presidente dell’associaizone regionale – con supporto e consulenza di alto livello in tutti i settori, dal legale al fiscale, ora anche il supporto alla comunicazione delle imprese con i media, grazie ai giornalisti che ci seguono. È un impegno di valore per le imprese che sanno trarne profitto. Ma è chiaro che l’unione fa la forza, più numerosi saremo più risorse avremo da investire: entrare in Fiavet Piemonte significa assicurare alla propria azienda un riferimento di utilità strategica, significa fare rete per costruire nuove occasioni di business, e significa avere visibilità presso le istituzioni e sul territorio. Abbiamo deciso di estendere al 30 gennaio la quota ridotta per dare ai potenziali nuovi associati più tempo per riflettere, per comprendere quali vantaggi concreti sono connessi all’ingresso in Fiavet Piemonte».

A stringere il dialogo con le istituzioni è stata negli ultimi tre anni anche l’energica attività di promozione del territorio avviata dalla presidente Aires, con un’importante serie di eductour per i colleghi alla scoperta del Piemonte. Un impegno per il quale Fiavet Piemonte ha ricevuto ampio riconoscimento a fine 2022.

«Operazioni come questa di Fiavet Piemonte dimostrano quanto sia importante fare squadra per trasmettere con forza il valore turistico della nostra Regione, puntando sulla qualità per vendere al meglio il territorio». Così si è espresso Fabio Carosso, vice presidente della Regione Piemonte nel corso di un recente evento di Fiavet Piemonte alla Rocca di Arignano al quale hanno preso parte anche Vittoria Poggio e Marco Protopapa, rispettivamente assessore regionali al turismo e all’agricoltura; la presidente di Confcommercio Piemonte Maria Luisa Coppa; la rappresentanza di VisitPiemonte con il presidente Beppe Carlevaris, il consigliere Giorgio Ferrua e il direttore Alessandro Zanon; i sindaci di Arignano Ferdinando Scimone, di Chieri Alessandro Sicchiero e di Moncucco Daniele Bargetto.

In occasione di questo evento gli ospiti han potuto apprezzare la bellezza del maniero riportato in vita dopo un sonno di sette secoli da Luca Veronelli e Elsa Panini, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel rispetto della struttura originaria.