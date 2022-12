Fiavet Piemonte riduce le quote per i nuovi iscritti

Regalo di Natale da Fiavet Piemonte che oltre a organizzare una Cena di Natale all’insegna delle tipicità locali, ha deciso di ridurre del 20% la quota d’ingresso in associazione a tutti i nuovi iscritti.

L’evento natalizio è fissato per il 19 dicembre dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non; si terrà alla Rocca di Arignano, un maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.

Alla cena di Natale interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.

«In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio, con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio».

Riguardo poi alla riduzione della quota associativa, da 250 a 200 euro annuali per azienda, Fiavet Piemonte ha deciso di includerci anche il costo della cena di Natale per una persona per agenzia, mentre per gli accompagnatori è stata fissata la quota simbolica di 40 euro.

L’appuntamento del 19 dicembre sarà anche l’occasione per aggiornare gli adv sulle attività della associazione come spiega Aires: «Presenteremo tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo “politico”. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono».