Fiavet scrive a Santanchè: “Intervenga per aggiornare Infotrav”

Arriva da Fiavet l’ennesima richiesta di aggiornare Infotrav, piattaforma pubblica delle agenzie di viaggi italiane. Una questione annosa che, nonostante anni di appelli, non è stata mai sbloccata.

L’associazione di Confcommercio guidata da Giuseppe Ciminnisi scrive ora una lettera al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in cui chiede “un intervento risolutivo” sulla banca dati che fa capo al Mitur e che, in collaborazione con le Regioni, gli enti locali, l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, “costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggi che sono state autorizzate dalle Regioni a operare”.

“Questo database, la cui utilità è ineludibile – si legge nella nota Fiavet – attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo”.

Da qui la richiesta ufficiale di intervento alla Santanchè per l’aggiornamento e completamento della piattaforma “vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori”.

Fiavet sottolinea infine come “l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori, che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano”.