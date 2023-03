Fiavet elegge Ciminnisi presidente per 5 anni

È Giuseppe Ciminnisi il nuovo presidente della Fiavet Nazionale per i prossimi 5 anni. Già in carica dopo il passaggio all’Enit di Ivana Jelinic, è stato ora ufficialmente eletto nel corso dell’assemblea che ha scelto una squadra con una notevole quota rosa: alla vice presidenza Luana De Angelis (già vp Fiavet Lazio) con delega alla formazione e Andrea Babbi (un recente passato ai vertici dell’Enit e delegato Fiavet Emilia Romagna) con delega al bilancio. Mentre fanno parte della Giunta Gabriella Aires (presidente Fiavet Piemonte), con delega alla comunicazione, Cinzia Chiaromonti (vp Fiavet Toscana) con delega ai trasporti e agli eventi, Annalisa De Luca (vp Fiavet Abruzzo e Molise) con delega a tour operating e convenzioni e Giampiero Campajola (presidente Fiavet Friuli Venezia-Giulia) con delega a incoming e all’innovazione digitale.

A salutare l’assemblea Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, che ha dichiarato: «I momenti elettorali sono quelli dove le associazioni esprimono il loro carattere democratico, ma anche la loro capacità di pensarsi al futuro, soprattutto se si ha una grande storia alle spalle, come Fiavet, una delle federazioni più longeve di Confcommercio. Oggi queste nostre imprese devono adottare nuove strategie e rimettere l’Italia al posto che merita nel turismo globale».

Appena eletto, Ciminnisi ha subito commentato: «Il cuore del mio programma si basa sulla federazione che da sempre rappresenta e tutela le agenzie di viaggi e i tour operator. Su queste basi, come presidente, il mio scopo è, e sarà sempre, quello teso all’unità, ovvero alla collaborazione, alla condivisone, alla partecipazione e alla crescita della vita associativa. Fare parte di Fiavet significa andare aventi tutti nella stessa direzione: il mio programma siete voi, le singole federazioni regionali e le loro necessità. Nella mia agenda di lavoro, ci sono temi di stretta attualità: dalla formazione, rivolta soprattutto al cambio generazionale nelle imprese di viaggi; e ancora, la sinergia e la comunicazione tra le associazioni regionali, le relazioni istituzionali, ma in particolare la lotta all’abusivismo e il proseguimento del processi di internazionalizzazione».

Nato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Ciminnisi vive ancora qui con la sua famiglia e la sua impresa. Ha aperto la prima agenzia di viaggi nel 1987, la Platani Travel, che si trova nel territorio attraversato dal fiume Platani, all’incrocio tra le province di Agrigento, Caltanisetta e Palermo. Lavora ad ampio spettro tra incoming e outgoing, è un vero esperto di turismo scolastico, ha un suo catalogo per viaggi culturali e spirituali. Giuseppe Ciminnisi crede molto nella federazione di imprese, non a scopo commerciale, ma per la crescita e lo sviluppo delle stesse. Per questo collaborò, insieme ad altri componenti della filiera turistica dell’agrigentino alla fondazione, di un consorzio turistico in Sicilia.

Entrato in Fiavet 1987 come semplice associato, nel 2015 è stato eletto vice presidente di Fiavet Sicilia e nel 2017 è diventato presidente, portando gli associati da 22 a 170 e rendendola Sicilia la prima federazione in Italia per numero di iscritti. Un successo dovuto soprattutto all’onestà, alla voglia di fare rete con trasparenza. Nominato vp di Fiavet Nazionale nel 2018 con delega al turismo scolastico, è diventato vp vicario incaricato della lotta all’abusivismo nel secondo mandato della presidenza Jelinic.