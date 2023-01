Finnair vuole solo Ndc: “Addio al modello gds”

Mossa spregiudicata e innovativa di Finnair: la compagnia aerea ha annunciato che da questa primavera inizierà a lanciare i cosiddetti “continuous pricing” tramite il suo sito web, l’app mobile e i canali Ndc per terze parti dedicati alle agenzie di viaggi. In sostanza, quindi, limiterà la disponibilità delle classiche tariffe “legacy” abbandonando il modello Edifact che è stato il pilastro della distribuzione via gds.

In uno statement, la società afferma che la scelta non provocherà un effetto di particolari “aumenti di prezzo tra le varie classi di booking” come avviene invece con il modello Edifact. La compagnia aerea, inoltre, dal 1° maggio 2023 rimuoverà i suoi voli nazionali dalle piattaforme basate su Edifact. Da quella data i voli saranno disponibili solo sui canali diretti di Finnair o tramite i portali abilitati per Ncd, come Finnair Agency Sales Tool (FAST), gli aggregatori Ndc certificati Finnair e gli Ndc Direct Connect Api (quindi anche i gds che sono certificati per Ndc).

Jenni Suomela, vice president, global sales and channel management di Finnair, ha dichiarato: «Siamo impegnati a trasformare il modo in cui i prodotti legati al volo vengono venduti e distribuiti, a beneficio dei nostri clienti e dell’intero settore. Incoraggiamo i nostri partner B2B a unirsi a noi in questo viaggio, a rendere disponibili i benefici per tutti i nostri clienti e a supportare e aiutare i nostri partner in questa trasformazione».

Già lo scorso anno scorso Finnair aveva introdotto un supplemento per le prenotazioni effettuate tramite gds per i voli in partenza dall’Europa e da diversi mercati in Asia e Medio Oriente. La compagnia aerea aveva anche rimosso le sue tariffe Finnair Light dai sistemi basati su Edifact.

La mossa di Finnair, in ogni caso, era stata già preparata negli ultimi anni. A settembre 2021, infatti, aveva annunciato che avrebbe interrotto gradualmente la distribuzione di tutti i suoi contenuti su Edifact (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) entro la fine del 2025.