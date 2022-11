Firenze Smart City: dalla Bei 200 milioni per piste ciclabili e nuove aree verdi

Per la versione green di Firenze Smart City d’Italia, la Bei – Banca europea per gli investimenti ha deciso lo stanziamento di 200 milioni di euro per interventi che contribuiranno alla rigenerazione urbana, la riqualificazione, l’efficientamento energetico nonché la mobilità sostenibile di una delle città più visitate in Italia. Dal 1998 ad oggi infatti la banca dell’Ue ha sostenuto il capoluogo toscano con 1.06 miliardi di euro tramite nove operazioni.

Ora, con la convenzione sottoscritta, dopo l’approvazione dell’operazione da parte de consiglio comunale e del consiglio d’amministrazione della Bei, si apre la possibilità di finanziamento di un’altra ampia gamma di investimenti significativi per la città e il suo sviluppo urbano: dal Piano Smart City alle strategie per il clima per migliorare la sua resilienza contro futuri shock climatici, come terremoti e alluvioni.

Nel dettaglio, le risorse messe a disposizione dalla Bei contribuiranno in particolare a migliorare l’efficientamento energetico negli edifici pubblici tra cui scuole e impianti sportivi, alla riqualificazione di aree verdi, spazi pubblici e strade, nonché alla promozione della mobilità sostenibile tramite l’acquisto di bus elettrici e la costruzione di piste ciclabili ed aree sosta. Gli interventi rafforzeranno inoltre l’infrastruttura digitale del Comune, tra cui la rete in fibra ottica.

«I grandi Comuni come Firenze – ha commentato Gelsomina Vigliotti, vice presidente Bei – giocano un ruolo chiave per favorire la transizione climatica in Italia. Investimenti volti alla riqualificazione di aree urbane, la promozione della mobilità sostenibile e l’efficientamento energetico di edifici pubblici sono una priorità della Bei per rendere il nostro paese più sostenibile e resiliente a futuri shock climatici. L’Italia, con oltre 12 miliardi di finanziamenti ricevuti negli ultimi cinque anni, è fra i principali beneficiari degli investimenti BEI per le aree urbane. Con questa operazione, il supporto della Banca dell’Ue a Firenze supera il miliardo di euro, rendendo il Capoluogo toscano il maggior beneficiario tra i Comuni italiani dei nostri investimenti».

La provvista fornita dalla banca dell’Unione europea, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentirà al Comune di Firenze un notevole risparmio finanziario. Il Comune di Firenze stima che il prestito BEI comporterà un risparmio di oltre 10 milioni di euro nell’arco dei 25 anni di durata del finanziamento.