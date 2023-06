Firenze, stop agli affitti brevi nel centro storico

Stop agli affitti brevi nel centro storico di Firenze a partire dal mese di giugno. È questa la misura-choc – che lo stesso sindaco Dario Nardella ha definito “ardita” – che verrà adottata dal Comune per contrastare la fuga dei residenti. Il provvedimento che stabilisce il divieto non sarà retroattivo e inoltre per incentivare l’affitto per periodi di lunga durata l’amministrazione locale fiorentina prevede l’azzeramento dell’Imu per tre anni sulla seconda casa.

Nello specifico, Nardella ha sottolineato che l’amministrazione intende usare la leva fiscale per convincere i proprietari di immobili che attualmente adottano la formula dell’affitto breve a fare un passo indietro e tornare ad affittare per lunghi periodi: infatti l’Imu per le seconde case in pieno centro a Firenze può arrivare anche a superare i 2.000 euro annui.

Nel fare l’annuncio in conferenza stampa il sindaco del Comune di Firenze ha pure evidenziato di poter difendere giuridicamente il provvedimento che mira a tutelare i centri storici delle città d’arte, mentre si è detto insoddisfatto della bozza del decreto sugli affitti brevi diffuso nei giorni scorsi dal ministero del Turismo, perché nel testo vengono sistematicamente “ignorati i sindaci in quanto non c’è alcuna pianificazione e regolamentazione affidata alle amministrazioni locali”.